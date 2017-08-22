МИД Украины призвал провести расследование о передаче КНДР технологий создания ядерных ракет



Павел Климкин

Источник: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert Павел КлимкинИсточник: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал провести международное расследование в связи с утверждениями, что Украина могла передать КНДР технологии создания ядерных ракет. Об этом он сообщил New York Times.

"Будучи министром иностранных дел Украины и образованным аэрофизиком, я хочу заявить, что страна, наша страна не могла участвовать в оказании помощи Северной Корее по ракетной программе", — заявил Климкин.

По его словам, производственные линии для строительства такого типа ракет были сняты с эксплуатации в 1992 году. Все руководства по созданию ракет строго засекречены и охраняются силами безопасности Украины. Климкин отмечает, что доступ к этим руководствам со стороны злоумышленников практически невозможен, а любые попытки не останутся незамеченными со стороны властей.

Тем не менее Климкин выражает сомнения, что КНДР могла добиться успехов в строительстве ракет без посторонней помощи.

"Я сомневаюсь, что Северная Корея могла добиться того, что она сделала, без посторонней помощи. Теперь глобальное сообщество должно объединиться, чтобы провести международное расследование и выяснить, кто несет за это ответственность", — подчеркнул глава украинского МИДа.

Ранее, 14 августа, газета со ссылкой на доклад экспертов Международного института стратегических исследований сообщила, что успех ракетных испытаний КНДР межконтинентальных баллистических ракет может быть обусловлен тем, что ракетные двигатели были закуплены у украинского завода "Южмаш". Ракетные двигатели, которые использовала КНДР для своих ракет, согласно мнению экспертов, схожи с двигателями РД-250, которые производились на заводе. "Южмаш" также опроверг информацию о поставках двигателей. При этом на предприятии сообщили, что ракеты и ракетные комплексы военного назначения не выпускаются с 1991 года.