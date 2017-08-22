Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
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Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci
США больше не намерены использовать свою армию для построения демократии в мире, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на военной базе Форт-Майер в Вирджинии.
"Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в дальних краях или пытаться восстанавливать другие страны по нашему образу и подобию", — сказал Трамп.
По его словам, США теперь планируют сотрудничать со своими партнерами в целях обеспечения общих интересов. Трамп также заявил об усилении партнерства с Индией для получения большей помощи в Афганистане.
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22.08.2017
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