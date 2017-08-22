Засады и победы подводных партизан



Торпедный глайдер МАКО разработки СамГТУ

Источник: yandex.ru Торпедный глайдер МАКО разработки СамГТУИсточник: yandex.ru

Отечественные подводные роботы потрясают мощью пригородные пруды

Автономно функционирующая техника или, проще говоря, роботы постепенно внедряются во все сферы жизнедеятельности. А поскольку прогрессивные новшества находят применение в первую очередь в военной области, то и такой перспективный тип водного транспорта, как подводные планеры, они же глайдеры, сразу приобрел себе покровителей при погонах.

“Глайдеры могут решать множественные задачи противолодочной обороны, быть носителями БЛА-целеуказателей для ракет-торпед”

Информация о тактико-технических характеристиках подобных изделий, попадающая в СМИ, скупа. Впрочем, отечественным глайдеростроителям гордиться пока нечем. Разве осознанием того, что теоретические выкладки подводного движения планеров за счет попеременного изменения остаточной плавучести были получены нашими учеными почти одновременно с зарубежными. Однако развить успех в "железе" помешали как пресловутые 90-е, так и последующая стагнация самой технической мысли в данном направлении. Горько признавать, но семь-восемь крупнейших российских вузов и ведущих подразделений МО лишь в какой-то степени пытаются достичь параметров скопированной иностранной конструкции, насыщая свои дубликаты ключевыми элементами опять же импортного исполнения.

Выставочная бравада, в народе именуемая показухой, уже на протяжении нескольких лет не сопровождается реальными морскими испытаниями с автономным заплывом глайдеров хотя бы раз в пару недель, не говоря уже о повторении рекордов американских экземпляров по девятимесячному хождению за несколько тысяч километров через весь Тихий океан. Жалкие бассейновые погружения отечественных реплик даже в репортажах ведущих каналов не могут скрыть "канализационные" компоненты, из которых состоят наши глайдеры.

Не принесла положительного результата и попытка Фонда перспективных исследований объединить разработчиков этой техники "круглыми столами": отсутствие идей внутри групп приглашенных не позволяет выявить лидера, а общая настроенность на дележ финансового пирога переводит проблему в неконструктивную плоскость.

Шесть километров вниз

На этом фоне успехи китайских специалистов можно назвать грандиозными: их глайдер достиг глубины свыше 6300 метров. Правда, как они сами честно признались, в прошлом году при аналогичной попытке аппарат был утерян, что не помешало изготовить еще 12 штук для рекордных погружений и испытания роевой тактики поведения. Лишь для сравнения упомяну, что характеристики отечественных выставочных образцов вряд ли позволят им всплыть с глубины 100 метров, а претенденты на погружение до 300 и тем более 500 метров находятся в стадии "разработки конструкторской документации", проще говоря – осмысления и ценообразования.

Однако не будем впадать в панику, а проведем трезвый инженерный анализ конструкции китайского глайдера. При этом постараемся сохранить максимальную непредвзятость.

Итак, для чего глайдеру глубина? Теоретически, сокращая количество циклов погружений-подъемов для преобразования их в линейное перемещение, удастся достичь максимальной дальности при минимальных расходах энергии. Но для оперирования на больших глубинах нужен гидронасос соответствующего давления – здесь и кроется основной подвох. Зависимость "напор-расход" очень жесткая, при обеспечении высокого давления насос будет иметь минимальный расход – и вряд ли в таком габарите его можно выполнить регулируемым. Следовательно, для перекачки рабочей жидкости одинакового объема в модуле изменения плавучести подобному насосу нужно совершить больше движений, а ведь это и гидравлические, и механические потери, которые вычитаются из процентов КПД.

Вынесенная вперед антенна намекает на дальнейшую модернизацию глайдера с установкой дополнительного движителя сзади, такие конструкции не в новинку, они есть и у отечественных производителей. Но на поверхности аппаратов возникают паразитные гидродинамические силы, которые будут способствовать уводу планирования глайдера от заданной траектории, что вынуждает к более частому активированию компаса и дополнительным корректировкам, а значит, и затратам энергии. Жестко закрепленные плоскости планирования не подразумевают использования глайдера через торпедные аппараты ПЛ, а внушительные габариты и масса требуют на судне-операторе наличия подъемных устройств.

Озвученная автономность предыдущей модификации всего 30 суток при дальности тысяча километров говорит либо о нерациональном использовании массы глайдера под установку аккумуляторных батарей, либо о низком КПД используемых приводов и электроники. И скорее всего об отсутствии источников возобновляемой энергии. В общем, крепенький середнячок в своем классе без инновационных изысков, но с упором на "ныряние".

Что могут, для чего нужны

Рассмотрим "матрицу применения" глайдеров, которая состоит из ареала прилегающих к Китаю морей и функциям. Видно, что основные океанические площади занимают глубины до двух километров, да и гидрологические параметры воды (температура, соленость, скорость звука), собираемые данными экземплярами, важны лишь для подводников, у которых рубеж вообще до одного километра. Получается, что глубинность китайского глайдера в большинстве случаев будет избыточно вредной. Ведь для обеспечения необходимого сухого объема прочный корпус должен быть соответственно усилен, а значит, и утяжелен из расчета внешнего давления почти 700 атмосфер. Габариты, масса, технологическая сложность гидравлики высокого давления, малая автономность, повышенная нагрузка на эксплуатирующее подразделение – за все придется платить дополнительными расходами.

Несомненно, можно попытаться напридумывать мирных применений вроде сбора образцов грунта со дна, наблюдения за подводным миром, поиска затонувших объектов и прочего. Но не будем забывать, что основной заказчик глайдера – военные, им нет смысла тратить государственные деньги на изучение глубин ради их хозяйственного использования. А потому более прозаическими задачами будет борьба с донными гидроакустическими станциями противника, установка мин на трансокеанские кабели для их повреждения в нужный момент и всплывающих закладок возле побережий и военно-морских баз для нанесения неотвратимого ущерба экономике агрессора (проекты вроде "Мертвая рука" или "Статус-6") в случае начала войны. Надо сказать, данный вид глайдеров как нельзя лучше для этого подходит. По правде говоря, диверсионно-подрывные задачи могут быть выполнены и другими подводными аппаратами, но не всякая страна обладает мощными АПЛ для их скрытной доставки на место.

Кроме "партизанской" функции глайдеры могут решать множественные задачи противолодочной обороны, навигации ПЛ и их роботизированных вариантов в океане, быть носителями БЛА-целеуказателей для ракет-торпед, запущенных по АУГ, защищать районы боевого дежурства ПЛ от авиации противника, самостоятельно обстреливать палубы авианосцев и делать многое другое. Только конструкция таких разноплановых глайдеров полностью отличается от героя данного повествования. Они будут унифицированы по основным узлам между собой ввиду потребных многотысячных тиражей, и основной упор будет сделан на автономность дрейфа, а не на глубину погружения – с встраиванием источника возобновляемой энергии при совершенствовании системы управления и движения. Это будет как в авиации прошлого века: переход от "этажерок из щепочек и веревочек" к привычным современному глазу обтекаемым стремительным лайнерам. Но, по-видимому, вышеозначенный эволюционный скачок произойдет еще не скоро. Кораблики из щепочек делать легче и привычнее.

Владислав Синица, конструктор-изобретатель

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года