Приборы высокого полета



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

В АО "Аэроприбор-Восход" считают, что российская авионика конкурентоспособна и не уступает зарубежным аналогам

В конце минувшего мая поднялись в небо сразу два новейших отечественных летательных аппарата: перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21 и средний многоцелевой вертолет Ка-62. В составе бортового оборудования обеих машин – передовые системы, созданные входящим в концерн "Радиоэлектронные технологии" АО "Аэроприбор-Восход". О создании отечественной аппаратуры для бортовых радиоэлектронных комплексов "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор АО "Аэроприбор-Восход" Олег Гуляев.

– Олег Анатольевич, какое оборудование вашего предприятия установлено на борту МС-21?

“Через пару лет МС-21 с нашими аэрометрическими системами смогут принять первых пассажиров”

– Первый полет перспективного пассажирского самолета МС-21 стал событием для всей отечественной авиапромышленности. Поэтому особенно приятно, что на борту установлены и наши новые разработки – шесть многофункциональных измерителей воздушных данных (МИВД), входящих в систему измерения высотно-скоростных параметров СИВСП-21. МИВД предназначены для измерения, вычисления и выдачи на панель индикации и во взаимодействующие бортовые системы информации о высотно-скоростных параметрах самолета, углах атаки и скольжения, температурах наружного воздуха и торможения. Наша инновационная аппаратура прошла полный цикл испытаний и хорошо отработала в первых полетах МС-21. Мы уверены, что уже через пару лет МС-21 с нашими аэрометрическими системами смогут принять первых пассажиров.

– А что делает "Аэроприбор-Восход" для Ка-62?

– Для него наше предприятие разработало систему управления общевертолетным оборудованием (СУОВО), отвечающую за распределение электроэнергии. СУОВО осуществляет управление всеми бортовыми системами, их около 30 и по сути является сердцем электроснабжения всей электронной бортовой аппаратуры. Это новая сфера деятельности нашего предприятия. Такая аппаратура предназначена для сбора и математической обработки аналоговых и дискретных сигналов и автоматической коммутации силовых напряжений постоянного и переменного тока, а также для защиты вертолетной электроники от перегрузок. До начала летных испытаний мы протестировали СУОВО на стенде электроснабжения. Первый полет Ка-62 прошел в штатном режиме, замечаний к работе нашей системы не было. Надеюсь, что у СУОВО хорошее будущее и после полной отработки на испытаниях она войдет в комплектацию и других перспективных вертолетов.

– Вы также создаете аэрометрическое оборудование для боевого Ка-52?

– Да, конечно. С 2005 года наши специалисты работают над созданием специальной аппаратуры для боевого вертолета Ка-52. У фирмы "Камов" была потребность в высокоточной надежной всеракурсной системе измерения воздушных параметров этой машины, способной определять их с заявленной точностью во всех эксплуатационных режимах, включая висение, движения вперед-назад, влево-право.

Для этой разработки специалисты ЦАГИ предложили использовать многофункциональные приемники давления специальной формы. По результатам продувок изолированных ПВД в аэродинамической трубе идея подтвердилась. В итоге инженеры АО "Аэроприбор-Восход" воплотили ее в системе СИВПВ-52, которая успешно прошла все виды испытаний и в настоящее время серийно выпускается на нашем предприятии. Но конструкторские работы продолжаются, в частности для корабельной модификации Ка-52К с укороченным крылом. Для нее потребовалась адаптация алгоритмов вычисления высотно-скоростных параметров. В настоящее время наше предприятие принимает активное участие в летных испытаниях Ка-52К. Итогом должно стать появление унифицированной СИВПВ-52, которая автоматически в зависимости от признака борта (Ка-52 или Ка-52К) будет применять в вычислениях высотно-скоростных параметров алгоритмы, свойственные конкретному объекту.

– Какие еще разработки, в том числе цифровой аппаратуры, вы бы отметили?

– Напомню, что самая первая отечественная цифровая система воздушных сигналов СВС-2Ц-1 была создана специалистами именно нашего предприятия. Это было еще в 80-е. Ныне в резервных приборах самолетов и вертолетов для отображения информации стали широко использоваться цветные жидкокристаллические индикаторы, требующие другого принципа измерения и вычисления текущих параметров. На нашем предприятии для этих целей были использованы малогабаритные вибрационно-частотные датчики давления и разработан ряд новых приборов типа ВБЭ-СВС-ЦМ, ППКР-СВС, ИСРП. Для перспективных самолетов создана интегрированная система резервных приборов. Не могу не отметить и наши новые разработки для боевой авиации – системы измерения высотно-скоростных параметров для истребителей поколения 4++ Су-35 и МиГ-35.

Мы активно внедряем программы по повышению метрологических характеристик, улучшению качества выпускаемых приборов. Концерном КРЭТ отмечен значительный вклад АО "Аэроприбор-Восход" в общий объем выполнения работ для военно-транспортной авиации.

– Актуальной задачей остается импортозамещение. Наша авионика не уступает западной?

– Надеемся, что по программе импортозамещения на воздушных судах будут внедрены лучшие отечественные разработки для бортовых радиоэлектронных комплексов – как на перспективных летательных аппаратах, так и при модернизации ранее спроектированных.

В 2011 году специалисты нашего предприятия реализовали государственную программу обеспечения минимумов вертикального эшелонирования. Были созданы приборы и системы, которые соответствовали всем международным стандартам и нормам RVSN. Эти разработки вошли в состав современных бортовых комплексов, что позволило уверенно чувствовать себя в международном воздушном пространстве и эффективно эксплуатировать отечественные воздушные суда за рубежом.

– Тяжело выйти на мировой аэрометрический рынок?

– Наше предприятие занимает устойчивые позиции и полностью закрывает потребности отечественного рынка аэрометрического оборудования, обладает собственными технологиями и производственным потенциалом. Но несмотря на наличие патентов, на зарубежный рынок пробиться нелегко, поскольку иностранные производители авиатехники используют свои комплектующие изделия.

Если говорить о зарубежных поставщиках комплектующих для нашей авиации, российская авионика не уступает, а в некоторых случаях превосходит иностранные аналоги. Это подтверждается и научно-исследовательскими, и аналитическими работами, и заключениями эксплуатантов воздушных судов. Наши разработки могут обеспечить не только уровень безопасности полетов, но и конкурентоспособность летательного аппарата на рынке. Плюс отечественные приборы выгоднее, чем иностранные. Дешевле и комплектующие, а также послепродажное обслуживание изделий.

– Какие перспективные разработки "Аэроприбор-Восхода" можно увидеть на форуме "Армия-2017"?

– В павильоне Ростеха в единой экспозиции предприятий КРЭТ будут продемонстрированы наши системы и приборы для истребителей Су-35, МиГ-29К/КУБ, интеллектуальные датчики и системы для пассажирской и военно-транспортной авиации, вертолетные системы СУОВО для многоцелевого Ка-62, СИВПВ-52 для боевого Ка-52 и СИВСП-БЛА для беспилотников.

Также мы продемонстрируем систему измерения воздушных параметров для перспективных вертолетов, в том числе и скоростного ПСВ. К ее преимуществам – по сравнению с СИВПВ-52 – можно отнести упрощение алгоритмов расчета, существенное уменьшение габаритов, массы и моментов инерции элементов, выступающих в набегающий поток. Последнее приводит к ослаблению требований к местам размещения модулей системы. В отличие от СИВПВ-52 перспективная система универсальна и может устанавливаться на любых типах вертолетов. Данная разработка осуществлялась совместно с ЦАГИ, она уникальна не только по техническим характеристикам, но и с точки зрения конструкции мы первые, кто предлагает рынку многогранный сферический ПВД.

Для беспилотных программ наши специалисты разработали систему с уникальными миниатюрными приемниками полного давления, а также плиты статического давления. Покажем и многофункциональный измеритель воздушного давления МИВД для главной новинки этого года – самолета МС-21.

Ситуация требует от производителей авиационного оборудования соответствия современному мировому уровню и независимости от иностранных партнеров. Задача не из легких, но есть цель: возродить российскую авиапромышленность. У предприятий отрасли появился стимул создавать собственную перспективную высокоточную продукцию и внедрять ее в эксплуатацию. Надеюсь, что отечественные производители авиатехники снова будут уверенно чувствовать себя как на отечественном, так и на международном рынках.

Справка "ВПК"

"Аэроприбор-Восход" работает на рынке аэрометрического оборудования более семи десятилетий. За это время создано и внедрено в серийное производство свыше 500 наименований изделий, которые устанавливаются на всех отечественных самолетах, вертолетах гражданского и военного назначения, а также на ракетно-космической технике.

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года