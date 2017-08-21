Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы



Российская армия восстанавливает систему базирования на Крайнем Севере.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Российская армия восстанавливает систему базирования на Крайнем Севере.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Интересы России требуют наращивания оборонного потенциала в регионе

Северные районы имеют исключительное значение для экономики нашей страны. Здесь добывается или производится две трети нефти, 90% газа, свыше 90% никеля и кобальта, 60% меди. Около 11% национального дохода страны формируется в арктической зоне.

Чрезвычайно важна Арктика и для мировой экономики. Согласно оценкам геологической службы США, здесь залегает около 22% неразведанных мировых ресурсов углеводородов, в том числе 13% запасов нефти и 30% газа.

Интерес к этим ресурсам проявляют как государства, владеющие арктическими территориями (Россия, США, Канада, Норвегия и Дания), так и страны из других регионов. Правовой режим многих территорий и ресурсов Арктики далеко не всегда урегулирован международными соглашениями. Разграничение ряда арктических территорий еще только предстоит провести.

Россия на базе большого комплекса исследований доказывает, что океанский хребет Ломоносова и поднятие Менделеева являются непосредственным продолжением Сибирской континентальной платформы. Если доказательства будут признаны, наша страна сможет расширить свою экономическую зону в Северном Ледовитом океане на 1,2 млн кв. км.

Другой потенциально вызывающий споры ресурс - это Северный морской путь (СМП). С точки зрения реального положения дел и законодательства России он является "национальной транспортной коммуникацией РФ в Арктике". Сегодня его экономическое значение для мировой экономики относительно невелико, однако оно возрастет в случае прогнозируемого освобождения этой трассы ото льда. В интересах России не допустить превращения СМП в зону неконтролируемого судоходства и соответствующего экономического и военного соперничества.

Учитывая значение Арктики для России, государство разработало ряд основополагающих документов по экономическому, социальному и военному развитию региона. В 2008 году были приняты "Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и далее". В 2013 году была утверждена "Стратегия развития арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года".

НОВЫЕ УГРОЗЫ

Арктические государства в 2008 году договорились, что все разногласия будут решать в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Однако, как показывают события последних 20 лет, страны Запада не склонны соблюдать нормы международного законодательства, когда они ограничивают их интересы.

Ряд государств стремятся пересмотреть разграничение континентального шельфа, чтобы расширить за счет богатых ресурсами территорий свою исключительную экономическую зону. В рамках антироссийских санкций ограничено участие РФ в интернациональных проектах освоения Арктики.

Наши соседи не согласны с действующим режимом Северного морского пути и стремятся превратить его в международный коммерческий транзитный маршрут.

Одновременно в последние годы Запад предпринял ряд шагов, направленных на восстановление своего военного потенциала в Арктике, сокращенного после окончания холодной войны.

На регулярной основе возобновились военные учения НАТО, например, Cold Response, прекращенные в 1990-е годы. К военной активности привлекаются государства НАТО, не имеющие арктических территорий. На Западе рассматривается возможность создания военно-политических объединений, чьей зоной ответственности станет Арктика.

Из всех компонентов военной мощи западных стран в регионе наиболее быстрыми темпами развивается авиация. Это объяснимо: в условиях Северного Ледовитого океана действия других видов вооруженных сил ограничено сложной ледовой обстановкой, растянутыми коммуникациями, крайне сложной логистикой.

Западная часть арктической зоны России находится в сфере ответственности НАТО. Здесь развернута мощная авиационная группировка, включающая самолеты США, Великобритании, Дании и Норвегии.

Великобритания располагает значительным парком боевой авиации, насчитывающим около 210 самолетов. Ядро ВВС – 138 многофункциональных истребителей "Тайфун", к которым присоединяются первые истребители F-35A. В состав ВВС Великобритании также входят 6 самолетов ДРЛО E-3D, 2 разведчика RC-135W и 14 конвертируемых танкеров A330 MRTT. Это позволяет ВВС решать сложные задачи на значительном удалении от территории страны.

Дания в 2016 году приняла решение заменить 30 истребителей F-16 на 27 F-35A, которые начнут поступать в боевой состав после 2020 года. Датские F-16 регулярно перебрасываются в Гренландию для тренировки действий в Арктике.

Вместо 57 F-16, регулярно выполняющих задачи в Арктике, ВВС Норвегии приобретают 52 истребителя F-35A. Первые две машины получены в 2015 году, завершение поставок намечено на 2024 год. Норвежские F-35 будут иметь значительные ударные возможности за счет противокорабельных ракет NSM. С 2019 года Норвегия сможет использовать самолеты-заправщики A330 MRTT, которые позволят истребителям действовать на большом удалении от баз.

Северная и северо-восточная зона России находится в сфере ответственности двух командований ВС США: Северного и Тихоокеанского. Воздушные и противовоздушные силы первого действуют совместно с ВВС Канады в рамках командования NORAD. В составе ВВС США за действия в Арктике отвечает 11-я воздушная армия, дислоцированная на Аляске.

Канада располагает 77 истребителями CF-18 (F/A-18A/B), которые регулярно отрабатывают развертывание в арктической зоне. В стране ведется дискуссия об их замене новыми самолетами, которыми скорее всего станут F/A-18E/F. Планами развития ВВС предусмотрено расширение разведывательных и транспортных возможностей в Арктике, в том числе за счет приобретения беспилотных систем.

ВВС США располагают в Арктике двумя постоянными авиабазами на Аляске. На базе Элмендорф-Ричардсон развернуты 36 истребителей F-22A и 4 самолета ДРЛО E-3. На базе Эйельсон постоянно базируются истребители F-16C/D, которые после 2020 года планируется заменить на F-35A.

В ходе учений "Северный край – 2017" в мае текущего года на базу на Аляске было переброшено 180 боевых и обеспечивающих самолетов ВВС США. В рамках этих учений отработано взаимодействие истребителей пятого поколения двух типов: F-22A из ВВС США и F-35B из Корпуса морской пехоты. Кстати, в 2016 году с базы Эйельсон летали истребители Су-30МКИ ВВС Индии, которые хорошо показали себя на учениях "Ред Флэг Аляска".

Масштабы проводимых на Аляске учений демонстрируют потенциал ВВС США по наращиванию авиационной группировки в Арктике.

К потенциалу ВВС следует добавить возможности ВМС США, которые способны быстро развернуть в северных районах Атлантики и Тихого океана одну-две авианосные группы. В составе каждой из них – около 60 многоцелевых истребителей F/A-18E/F и самолетов РЭБ EA-18.

У США есть планы организовать постоянное базирование истребителей в Исландии. Кроме того, в случае обострения обстановки боевые самолеты США могут вернуться на авиабазу Туле в Гренландии.

К числу преимуществ Запада следует отнести большие возможности разведывательной и патрульной авиации. Например, в составе ВВС США имеется 55 беспилотников RQ-4, способных вести разведку на расстоянии до 5 тыс. км от своих баз. С 2016 года морские варианты этих машин MQ-4C начали поступать в состав ВМС.

ОТВЕТ РОССИИ

Арктика была и остается критически важным регионом для сохранения баланса сил ядерного сдерживания. Через приполярные области проходят кратчайшие маршруты воздушно-космического нападения на Россию. Из арктических морей возможно нанесение массированного удара крылатыми ракетами морского и воздушного базирования в ядерном и неядерном снаряжении.

В Арктике ведут боевое патрулирование российские атомные подводные крейсера стратегического назначения, атака на которые нанесет существенный ущерб потенциалу ядерного сдерживания.

Для противодействия этим угрозам на севере нашей страны была создана мощная система ПВО, которая сегодня восстанавливается с учетом новых военных факторов. Один из них – быстрое развитие в США корабельных систем ПРО, которые могут стать угрозой для российских стратегических ракет на самом уязвимом – активном – участке траектории.

Следует отметить, что военная стратегия нашей страны на северном направлении отличается от советской. В тот период Арктика рассматривалась как регион, в котором прежде всего решаются задачи отражения воздушно-космического нападения. Объекты защиты в основном находились на побережье или в глубине территории СССР.

Сегодня и тем более завтра необходимо защищать объекты и акватории, расположенные в границах экономической зоны и даже за ее пределами. Это объективно усложняет требования к возможностям группировок войск и к военной инфраструктуре.

С учетом новых реалий и задач в 2014 году в составе ВС РФ было создано новое объединение: объединенное стратегическое командование в Арктике "Север". Его возглавил командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев.

Задача нового командования – обеспечить безопасность арктического региона России и единое управление военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В состав командования входят подводные и надводные силы, Морская авиация, береговые войска и ПВО. Одна из приоритетных задач – восстановление системы воздушно-космической обороны – уже решается.

Согласно справочнику Military Balance, пока в количественном отношении авиация России уступает западным силам в арктическом регионе. В то же время в наращивании состава и возможностей авиации Северного флота в последние годы наметились позитивные тенденции.

В состав вновь сформированного полка Морской авиации в 2013–2015 годах вошли корабельные истребители МиГ-29К/КУБ. Выполняется программа модернизации противолодочных самолетов Ил-38. Как заявил командующий авиацией ВМФ РФ, Герой России генерал-майор Игорь Кожин, для действия по морским и наземным целям будут модернизированы все истребители Су-33. В конце 2016 года Морская авиация СФ пополнилась двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Ожидается, что именно эти самолеты в ближайшие годы будут пополнять авиационные части флота.

Многофункциональные истребители Су-30СМ позволят решать в Арктике широкий круг задач. Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Следует отметить, что в критической ситуации группировка в Арктике может быть усилена за счет Воздушно-космических сил, ряд авиационных частей которых ориентирована на действия в северных регионах.

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕВЕРА

Арктика, с ее сложными географическими и метеорологическими условиями, предъявляет особые требования к авиационной технике. В создании такой техники Россия в последние годы смогла добиться существенного прогресса.

Вертолеты. В начале июля холдинг "Вертолеты России" досрочно передал российским военным два арктических транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА. Первая машина этого типа поступила на Камчатку в 2016 году.

Арктический Ми-8АМТШ-ВА может эксплуатироваться при температурах до минус 60 градусов Цельсия. Благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета вертолета превышает 1400 км. При необходимости он может нести вооружение, аналогичное Ми-8АМТШ, в том числе ПТУР "Штурм" или "Атака" и ракеты "Игла" класса "воздух–воздух". На Ми-8АМТШ устанавливается бортовой комплекс обороны "Витебск", защищающий от переносных ЗРК.

При создании арктического вертолета особое внимание уделено совершенствованию навигационного оборудования, обеспечивающего длительные полеты над безориентирной местностью.

Беспилотники. Первый отряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) был сформирован на Северном флоте еще в 2013 году. Позже он был переформирован в эскадрилью. Сообщалось, что в перспективе на Севере будет сформирован полк беспилотной авиации. На вооружении эскадрильи состоят серийные отечественные системы "Орлан-10" и "Форпост", предназначенные в основном для разведки.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в 2016 году заявил: "Пока беспилотные аппараты применяются в основном для ведения разведки, наблюдения и мониторинга. В перспективе мы планируем работать с машинами, оснащенными оружием".

Оба разработчика перспективных БЛА для Минобороны России – "Кронштадт" и ОКБ имени М.П. Симонова – заявили о работе над арктическими беспилотниками. На авиасалоне МАКС-2017 группа "Кронштадт" впервые презентовала БЛА "Орион-Э", который имеет продолжительность полета свыше 24 часов и массу около тонны.

В 2017 году о разработке гражданского арктического БЛА "Альтаир" заявил другой лидер беспилотного направления – казанское ОКБ имени М.П. Симонова. По мнению экспертов, "Альтаир" – это гражданский вариант тяжелого БЛА, который разрабатывается в рамках программы "Альтиус-М" для Минобороны РФ. Он будет иметь массу около 7 т и полезную нагрузку до 2 т. "Альтаир" будет иметь чрезвычайно большую дальность и продолжительность полета – 10 тыс. км и 48 часов. БЛА с такими возможностями сможет решать самые разнообразные задачи в любой точки Арктики.

Транспортные и специальные самолеты. Если не думать о перспективе, то нынешняя ситуация с транспортными самолетами в Арктике не выглядит угрожающей. Существующий в ВКС и Морской авиации ВМФ России парк достаточен для решения большинства задач. Его основу составляют тяжелые транспортные самолеты Ил-76 (существующие и выпускаемые Ил-76МД-90А), средние Ан-12 и легкие Ан-72 и Ан-26.

Проблема заключается в том, что ресурс большинства "анов" приближается к исчерпанию. Кроме того, поддерживать самолеты, спроектированные и построенные (в основном) украинскими авиазаводами, становится все труднее.

Надежду вселяют срочные меры, направленные на активизацию разработки легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и восстановление производства усовершенствованного пассажирского Ил-114-300. Летные испытания этих самолетов должны начаться в 2018–2019 годах, поставки – в начале 2020-х годов.

Ил-114, как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, заменит в Арктике линейку машин КБ Антонова. Кроме того, Ил-114 рассматривается как основа для создания специальных самолетов. Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил: "Мы рассчитываем, что Ил-114 будет использоваться как платформа для всевозможных специальных комплексов: разведки, патрулирования, мониторинга. Рассматриваем вариант постановки на лыжи, для использования в арктических зонах и в качестве патрульно-спасательной машины".

Создание новых патрульных и противолодочных самолетов в России весьма актуально, поскольку существующие Ил-38, модернизированные Ил-38Н и Ту-142МК в среднесрочной перспективе исчерпают свой ресурс.

Ударные самолеты. Сегодня основу ударного потенциала России, в том числе на северном направлении, составляют самолеты Дальней авиации и фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34.

Россия наращивает возможности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, которые помимо участия в ядерном сдерживании могут выполнять задачи в локальных и региональных неядерных конфликтах.

Следующим шагом станет модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3, одна из важнейших задач которых – борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосцами. Согласно заявлению гендиректора компании "Туполев" Александра Конюхова, летные испытания Ту-22М3М начнутся в 2018 году.

В более отдаленной перспективе Дальняя авиация получит стратегические ракетоносцы Ту-160М2 и затем – перспективные авиационные комплексы.

Истребители ПВО. Со времен СССР основным истребителем-перехватчиком на Севере был МиГ-31. Он обеспечивал перехват крылатых ракет США, которые могли запускаться со стратегических бомбардировщиков и подводных лодок.

В последние годы МиГ-31 активно использовались на учениях в северных районах России. По заявлению заместителя командующего войск ВКО генерал-майора Кирилла Макарова, "истребители МиГ-31 будут прикрывать с воздуха наши порты, транспортные артерии и суда во всей арктической зоне".

Сегодня в России реализуется программа модернизации, которая охватит примерно 20% из 500 выпущенных МиГ-31. Модернизация по программам МиГ-31БМ/БСМ существенно повышает возможности истребителей по уничтожению современных средств воздушного нападения.

Вместе с тем, как заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 лет. Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику, и надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на ниокровские работы". Однако в любом случае для создания перспективного перехватчика нового поколения потребуются время и ресурсы.

Многофункциональные истребители. "Рабочие лошадки" современной войны в воздухе – это многофункциональные истребители. Морская авиация Военно-морского флота сделала ставку на Су-30СМ, которые способны решать широкий круг задач, включая перехват воздушных целей, завоевание господства в воздухе и нанесение ударов по наземным и надводным целям. Кроме того, благодаря ритмичному крупносерийному производству Су-30СМ отличается хорошим соотношением эффективности и стоимости.

Северный флот стал вторым объединением ВМФ РФ, которое получило такие машины. Скорее всего северяне стали бы первыми, однако после известных событий Су-30СМ сначала были поставлены Черноморскому флоту.

Согласно распространенному в 2015 году сообщению Минобороны РФ, до 2020 года Морская авиация получит свыше 50 истребителей Су-30СМ. Командующий авиацией ВМФ РФ, Герой России генерал-майор Игорь Кожин заявил: "Поступление в войска истребителей Су-30СМ позволяет существенно расширить возможности авиационных группировок ВМФ. Большая дальность полета, возможность дозаправки в воздухе, способность бороться высокоточным оружием с воздушными, надводными и наземными целями – эти качества Су-30СМ востребованы Морской авиацией ВМФ России".

Отметим, что Морская авиация, причем не только в России, предъявляет к истребителям специфические требования. Недаром ВМС США продолжают закупки новых вариантов F/A-18, хотя имеют возможность полностью перейти на истребители пятого поколения.

Морских летчиков больше интересуют двухместные самолеты, облегчающие длительные миссии над безориентирной местностью и позволяющие в полной мере реализовать возможности многофункциональных самолетов.

Также вполне объяснимо, что на первом месте у флотских авиаторов стоит надежность – в океане или в Арктике покинувший самолет летчик имеет небольшие шансы спастись. Су-30СМ в этом плане выглядит предпочтительно.

Он создан на базе самого массового экспортного семейства российских истребителей Су-30МКИ/МКА/МКМ (всего построено около 400 машин семейства). За время выпуска такой большой партии самолетов удалось вылечить все "детские болезни" техники и отладить систему послепродажного обслуживания.

Благодаря в том числе открытой архитектуре авионики Су-30СМ имеет неограниченный модернизационный потенциал, который, как сообщили СМИ, уже начал реализовываться. Все необходимые заделы для такой модернизации в России есть, что позволяет усовершенствовать самолет без значительных инвестиций в НИОКР.

Интерес для Морской авиации может представлять перспектива адаптации к истребителю тяжелых дальних сверхзвуковых противокорабельных ракет. Такую программу в Индии ведет совместное предприятие "БраМос", российским участником которого выступает НПО машиностроения. Перенос этого опыта в "родные пенаты" позволит создать комплекс, способный бороться с любыми целями на море, включая авианосные группы.

Многофункциональные истребители существенно увеличат ударный потенциал российской авиации в Арктическом регионе. Довооружение Су-30СМ позволит создавать компактные группировки для решения разнообразных задач, стоящих перед боевой авиацией. Это чрезвычайно важно для небольших арктических аэродромов, развертывание на которых значительного числа специализированных самолетов затруднено.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАЗИРОВАНИЯ

Финансирование программ развития оборонной инфраструктуры Россия ведет в приоритетном порядке. По информации агентства РБК, на эти цели выделяется 34 млрд руб., как это и предусмотрено упомянутой стратегией развития региона до 2020 года. Решение об этом было принято в ходе июньской серии совещаний с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина – куратора арктической темы в правительстве.

В преддверии будущего наращивания авиационной группировки в Арктике ведется восстановление северных аэродромов России. Главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил: "Идет развитие аэродрома Рогачево на Новой Земле и других северных аэродромов. Это Воркута, Тикси, Анадырь и мыс Шмидта, а также другие. Это аэродромы будут восстановлены, и на них будет базироваться наша авиация".

По словам представителя Спецстроя России, до 2018 года в Арктике будет обустроено девять аэродромов.

Таким образом, можно констатировать, что у России есть решимость и возможности для укрепления своих позиций в Арктике в интересах обеспечения безопасности и экономического развития государства.

Филипп Маурин