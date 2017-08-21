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Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом

21.08.2017 Военное обозрение 324 1
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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис
Источник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

В Киеве очень надеются на предстоящий визит главы Пентагона на Украину. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, этот приезд Джеймса Мэттиса в Киев может повлиять на ситуацию в Донбассе и Крыму, кроме того, могут быть достигнуты определенные договоренности с президентом Украины Петром Порошенко.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

Как пояснил Тука, он исходит из того, что это же не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер

Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые… интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам — приводит слова украинского замминистра РИА Новости.

Он отметил, что визит Мэттиса в Киев имеет политический характер, и принятия скорых решений по украинскому вопросу после его встречи с Порошенко ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.
19.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Украина

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1863
№1
21.08.2017 14:35
Украинские олигархи мечтают о том чтобы самим жить в Швейцарии, а чтобы их "бизнес" от
"коварных москалей" защищали американцы и европейцы. 8)
0
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