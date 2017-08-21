Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом



Джеймс Мэттис

Источник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com Джеймс МэттисИсточник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

В Киеве очень надеются на предстоящий визит главы Пентагона на Украину. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, этот приезд Джеймса Мэттиса в Киев может повлиять на ситуацию в Донбассе и Крыму, кроме того, могут быть достигнуты определенные договоренности с президентом Украины Петром Порошенко.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

Как пояснил Тука, он исходит из того, что это же не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер

Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые… интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам — приводит слова украинского замминистра РИА Новости.

Он отметил, что визит Мэттиса в Киев имеет политический характер, и принятия скорых решений по украинскому вопросу после его встречи с Порошенко ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.