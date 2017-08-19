Ростех получил акции двух оборонных предприятий



Ростех

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев РостехИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому госкорпорации "Ростех" передаются акции двух предприятий - ОАО "МТУ "Альтаир" и АО "ОКБ "Салют", документ размещен на сайте кабинета министров в субботу.

Передача акций этих организаций госкорпорации обусловлена необходимостью сохранения и развития их основных специализаций в сфере обороноспособности и безопасности государства.

"Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества "Монтажно-технологическое управление "Альтаир" (Москва) и акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Салют" (Новосибирск) в качестве имущественного взноса Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных объектов и систем. Кроме этого, это позволит объединить научные и кадровые потенциалы "МТУ "Альтаир", "ОКБ "Салют" и интегрированных структур госкорпорации, а также сократить сроки проектирования, разработки и ввода систем в эксплуатацию.

ОАО "МТУ "Альтаир" специализируется на монтаже оборудования специальных систем связи и автоматизации, в том числе на пунктах управления Вооруженными Силами, а также на космодромах Байконур, Плесецк и "Восточный". АО "ОКБ "Салют" разрабатывает, производит и обслуживает автоматизированные комплексы ракетных войск.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, которая была создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.