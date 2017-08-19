Право на один выстрел. Пять малоизвестных снайперских винтовок России



Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"МОСКВА, 19 авг - РИА Новости, Андрей Коц . На форуме "Армия-2017", который откроется 22 августа, концерн "Калашников" представит новое оружие армейского стрелка - полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукаева (СВЧ). Подробностей о ней пока немного: калибр 7,62 мм, длина чуть больше метра, магазинная подача патронов. Но известно, что со временем она может заменить в войсках легендарные винтовки Драгунова (СВД) - основное оружие советских и российских армейских снайперов с 1963 года. Ее характерный силуэт хорошо знаком обывателю по кинобоевикам, компьютерным играм и телерепортажам из "горячих точек". Вместе с тем в войсках и силовых структурах часто используются и другие, менее известные и массовые снайперские винтовки. Некоторые из них во многом уникальны и заслуживают отдельного упоминания как образцы традиционной русской оружейно-конструкторской смекалки.

СВУ

Работы над снайперской винтовкой укороченной (СВУ) начались еще в 70-х годах прошлого века, когда военное руководство СССР озадачилось созданием высокоточного стрелкового оружия для ВДВ. Штатные СВД были слишком громоздкими для "крылатой пехоты": из-за большой длины их было сложно закрепить на подвесной системе парашюта. Нужен был более компактный вариант, не уступающий по характеристикам и боевым возможностям оригинальной винтовке Драгунова.

Снайперская винтовка ОЦ-03 СВУ (Снайперская Винтовка Укороченная) Источник: http://world.guns.ru/

Тогда дело до промышленного производства не дошло. О проекте вспомнили только в начале 90-х годов, когда СВУ предложили Министерству внутренних дел в качестве снайперского оружия для боя в городских условиях. В конечном счете винтовку приняли на вооружение после некоторой доработки. В частности, ее "научили" стрелять очередями. Длина СВУ составляла 980 мм против 1220 у СВД.

Новое оружие было выполнено по схеме "булл-пап", при которой магазин располагается за пистолетной рукоятью. Кроме того, ствол СВУ оснащен массивным маскирующим дульным устройством, которое обеспечивает снижение уровня звука выстрела на 10-12% по сравнению с СВД, практически полностью устраняет дульное пламя и рассеивает звук выстрела таким образом, что определить точную позицию стрелка невозможно. В условиях городской застройки эти особенности могут спасти снайперу жизнь. Прицельная дальность стрельбы СВУ - 800 метров, однако наиболее эффективна она на коротких дистанциях - 200-300 метров. Как правило, в уличных боях большего и не нужно.

АСВК

Армейская снайперская винтовка крупнокалиберная (АСВК) официально была принята на вооружение Сухопутных войск России в 2013 году, хотя ее массовое производство началось почти на десять лет раньше. Это эффективное оружие предназначено для поражения личного состава противника в бронежилетах и легкобронированной техники на больших дистанциях - вплоть до полутора километров. Дальнобойности АСВК способствуют метровая длина ствола, а также мощные боеприпасы калибра 12,7х108 мм. Магазин на пять патронов располагается за пистолетной рукоятью.

Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС

Перезарядка оружия осуществляется вручную, с помощью продольно-скользящего поворотного затвора. В отличие от СВД и СВУ, такая схема позволяет добиться большей дальности стрельбы - энергия пороховых газов расходуется исключительно на разгон пули по каналу ствола и не "тратится" на работу автоматики. К достоинствам винтовки можно отнести большую мощность: она гарантированно пробивает любой из существующих бронежилетов. Кроме того, она очень удобна для стрельбы - АСВК снабжена встроенными сошками, а приклад оснащен специальным затыльником из пористого материала, который существенно амортизирует отдачу. К недостатку винтовки можно отнести стандартный для всего крупнокалиберного снайперского оружия большой вес - двенадцать с половиной килограммов без патронов и оптического прицела.

ОРСИС Т-5000

Винтовка Т-5000, выпускаемая оружейным заводом ОРСИС, по праву считаются среди стрелков "хирургическим инструментом". Она была разработана в 2011 году, а уже год спустя снайперы знаменитой группы "Альфа" Центра спецназначения ФСБ России с ее помощью одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. Характерными особенностями Т-5000 являются высочайшая точность на больших дистанциях, а также хорошая кучность стрельбы.

Этого удалось добиться благодаря современным технологиям сборки, обработки деталей и их "подгонке" друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: она оснащена регулируемым прикладом, "анатомической" пистолетной рукоятью, легкой ложей из алюминиевого сплава. Каждый снайпер может "подогнать" под себя и спусковой крючок, а точнее, усилие, затрачиваемое на то, чтобы произвести выстрел.

Стрелок с винтовкой Т-5000 Источник: Виталий Кузьмин

Выпускается Т-5000 в нескольких вариантах: под патроны 7,62х51 мм, 7,62х67 мм и 8,6х70 мм. Объем магазина - пять или десять патронов. Прицельная дальность - до 1650 метров, однако опытный стрелок после предварительной подготовки может результативно "стрельнуть" и дальше. Недостатки винтовки - следствие ее достоинств. Во-первых, Т-5000 очень дорогая. В гражданском варианте ее стоимость превышает 400 тысяч рублей. Во-вторых, винтовка предназначена для использования довольно редких в России патронов. Поэтому в качестве массового пехотного оружия она вряд ли сгодится, однако в спецподразделениях ее используют довольно активно. В частности, несколько Т-5000 "засветились" в Сирии, в руках бойцов Сил специальных операций.

ВССК "Выхлоп"

Винтовка снайперская специальная крупнокалиберная "Выхлоп" была разработана в начале 2000-х по заказу Центра специального назначения ФСБ и впервые представлена на выставке "Интерполитех-2005". Ее создателями из Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) удалось совместить, казалось бы, несочетаемое: крупный калибр 12,7 мм, сравнительно малые габариты (длина - 1100 мм), приемлемый вес (6,5 кг) и малошумность выстрела. Последнему способствует массивный глушитель, устанавливаемый на дульный срез винтовки.

ВССК предназначена для малошумного и беспламенного поражения легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы в индивидуальных средствах защиты (в том числе и тяжелых бронежилетах) на дальности до 600 метров. Она идеально подходит для подразделений антитеррора, действующих в основном в населенных пунктах. Одна из главных особенностей "Выхлопа" - специально созданный для этой винтовки патрон СЦ-130 (12,7х55 мм). Он является дозвуковым, что в сочетании с глушителем сильно снижает шум от выстрела.

12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка ВССК «Выхлоп» Источник: http://zonwar.ru/

СВЛ

Семейство снайперских винтовок Лобаева (СВЛ) включает в себя более десятка стрелковых комплексов с различными тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и патронами. Наиболее часто "мелькала" в прессе СВЛК-14С "Сумрак". Именно этой винтовке принадлежит рекорд по максимальной дальности стрельбы: в 2015 году из нее удалось поразить цель на дистанции 3400 метров. СВЛК-14С выполнена в однозарядном варианте для обеспечения нужной жесткости ресивера, необходимой при сверхдальней стрельбе, а также модульности и сменности калибров. Минимум подвижных деталей - максимум точности. Для этой же цели в ложу встроено длинное алюминиевое шасси, упрочняющее конструкцию.

Сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14С "Сумрак" Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Лобаевские винтовки официально стоят на вооружении ряда силовых структур России и ОАЭ. В нашей стране, в частности, их использует Служба безопасности президента Федеральной службы охраны. Высокая точность и эффективность СВЛ делает эти винтовки оружием снайперской элиты.