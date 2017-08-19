МиГ-29 вдвое дешевле в эксплуатации французского Rafale, заявил глава ФСВТС



Многоцелевые истребители МиГ-29

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Многоцелевые истребители МиГ-29Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Эксплуатация российского истребителя типа МиГ-29 обходится заказчику в два раза дешевле, нежели эксплуатация французского Dassault Rafale, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев.

"Различные иностранные заказчики проводили оценки и приходили к выводу, что российская техника значительно дешевле в обслуживании, чем иностранная. Вот пример из сферы авиационной техники: "стоимость летного часа эксплуатации" российского истребителя типа МиГ-29 составляет порядка 16-20 тысяч долларов США, в то время как тот же показатель для "Рафаля" - 30-40 тысяч долларов США, то есть почти вдвое больше", - сказал Шугаев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, это не означает, что российские компании не работают над улучшением качества обслуживания военной техники. Российские экспортеры продукции военного назначения, в том числе авиационной, вертолетной, бронетанковой техники, сегодня открывают свои сервисно-технические центры в различных регионах мира, что позволит не только удешевить ремонт и обслуживание, но и сделать эти услуги более доступными и прозрачными для заказчиков.

Советский истребитель МиГ-29 эксплуатируется с 1983 года. Эти истребители стоят на вооружении стран СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии.