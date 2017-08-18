«Рособоронэкспорт» на «Армии-2017» предлагает мобильные сервисные комплексы
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Стенд "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Оборудование позволяет планировать обслуживание и ремонт военной техники в полевых условиях
Компания «Рособоронэкспорт» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2017» проведет работу по продвижению на мировой оружейный рынок мобильных комплексов для обеспечения ремонта военной техники.
«Предлагаемыми «Рособоронэкспортом» мобильными комплексами уже заинтересовалось несколько стран. С рядом инозаказчиков сейчас ведутся переговоры о поставке комплексов. В 2017 году завершена первая наша поставка для сухопутных сил одной из стран Латинской Америки. Результаты эксплуатации подтвердили эффективность и надежность предложенной системы технического обслуживания и ремонта. Более того, иностранный заказчик проявил интерес к расширению возможностей поставленного комплекса с целью обслуживания техники для других родов войск», – сообщил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов.
Мобильные сервисные комплексы оснащены современными автоматизированными аппаратно-программными системами, позволяющими в реальном времени получать информацию о состоянии техники, планировать ее обслуживание и ремонт в полевых условиях, автоматически вести электронный паспорт вооружения и военной техники. Кроме того, возможны автоматизация расчетов потребностей и поиска рационального распределения сил и средств, планирование сроков и вида технического обслуживания и ремонта, а также потребностей в материалах и запасных частях в зависимости от расхода моторесурса и наработки.
«Программно-аппаратные решения, применяемые в российских мобильных сервисных комплексах, во многом делают их уникальными на высококонкурентном рынке обслуживания вооружения и военной техники», – добавил Игорь Севастьянов.
По мнению экспертов, мобильные сервисные комплексы могут стать реальной основой при создании на их базе в последующем комплексной сервисной инфраструктуры для техники и вооружения всех видов вооруженных сил.
Кроме того, на «Армии-2017» планируется подписать ряд контрактов на оказание услуг по строительству центров для капитального ремонта и обслуживания советской и российской продукции военного назначения.
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18.08.2017
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