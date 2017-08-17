Американский спецназ получит «Громодроны»
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Сброс беспилотников с самолета
Источник: www.nrl.navy.mi
Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (USSOCOM) заказало компании SOFWERX разработку беспилотника под названием Thunderdrone.
Кроме того, что это, пожалуй, лучшее название для военного дрона, которое только можно придумать, о новом беспилотнике мало что известно — все данные традиционно засекречены. Известно лишь, что летательный аппарат будет модульным и сможет объединяться в стаи с другими аналогичными дронами. По заказу командования американского спецназа SOFTWERX построит прототип Thunderdrone и проведёт его лётные испытания.
Конструкция «Громодрона» будет представлять собой набор взаимозаменяемых модулей, благодаря чему на беспилотник можно будет устанавливать различное оборудование в зависимости от задач, которые ему предстоит выполнять в ходе боевых операций. Планируется, что дрон сможет вести радиоэлектронную разведку, наблюдение с использованием электронно-оптических систем, а также радиоэлектронную борьбу.
Организованные стаи из нескольких Thunderdrone планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. В Пентагоне считают, что путём объединения в группы и чёткого распределения ролей, «Громодроны» смогут эффективно преодолевать противовоздушную оборону и выполнять различные боевые задания. Первые прототипы аппарата военные должны получить уже в ноябре текущего года.
Александр Пономарёв
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17.08.2017
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