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Войсковая эксплуатация новейшего пулемета РПК-16 может начаться в этом году

21.08.2017 ТАСС 941 0
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Пулемет РПК-16
Пулемет РПК-16 на стенде концерна «Калашников»
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был представлен на прошлогодней выставке вооружений "Армия"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минобороны России приняло решение купить партию новейших легких пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации, которая может начаться в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.

"Решение по закупкам этого пулемета министром обороны принято. Мы сейчас готовим первую партию для проведения войсковых испытаний, дальше будет принято решение о серийных поставках. Мы надеемся, испытания начнутся уже в этом году", - сказал Криворучко.

Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке вооружений "Армия-2016".

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.
19.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПКМ
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX

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