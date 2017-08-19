Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
|
|
Дмитрий Рогозин
Источник: www.gosrf.ru
Вице-премьер РФ также отметил самолет Ил-96-400, который назвал надеждой российской гражданской авиации
ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Все подготовительные работы к испытаниям самолета Ил-112В практически завершены. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на торжественном мероприятии, посвященном Дню Воздушного флота и 85-летию Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
"Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112В - самолета легкого военно-транспортного класса, самолета, который должен заменить уходящий парк антоновских самолетов", - сказал Рогозин.
Вице-премьер добавил несколько слов и о самолете Ил-96-400, который создавался как транспортник. Рогозин назвал этот лайнер надеждой российской гражданской авиации.
"Этот самолет Ил-96-400 станет очень важной вехой для того, чтобы мы начали выцарапывать сначала, а потом отдирать обратно себе рынок внутренних наших перевозок, в том числе дальнемагистральных", - отметил зампред правительства. Он заверил, что это будет сделано.
|
19.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2017 В очереди за льготами на Ил-96
16.03.2016 «Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
27.02.2014 Новые крылья для ВТА
02.08.2013 Минобороны закажет в Воронеже заправщики на базе Ил-96
21.07.2017 МАКС-2018: куда летим, с кем?
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
11.07.2017 "Мы стремимся делать самолеты, которые не требуют капитального ремонта"
05.07.2017 Экс-глава Авиакомплекса имени Ильюшина Генрих Новожилов о состоянии транспортной авиации