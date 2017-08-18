Индия закупит на Украине два комплекта газовых турбин для фрегатов проекта 11356

Как сообщило 17 августа 2017 года агентство РИА Новости, Комиссия по оборонным закупкам Индии в четверг [17 августа] одобрила закупку у Украины двух комплектов газовых турбин для фрегатов проекта 11356 за 76 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Индии.

"Комитет (по оборонным закупкам) сегодня одобрил закупку газовых турбин у Украины для фрегатов, которые строятся в России. Сумма контракта - 4,9 миллиарда рупий (76 миллионов долларов)" - заявил собеседник агентства.

Недостроенные фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356 на открытом стапеле АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 15.07.2017 (с) Сергей Жванский / fotki.yandex.ru/next/users/zsr-photo

По его словам, турбины будут переданы России для установки на строящиеся там фрегаты. Отвечая на вопрос, решен ли вопрос относительно силовых установок для двух оставшихся фрегатов, которые будут строить в Индии, он ответил, что этот вопрос будет решаться позже по мере выполнения контракта.

Россия и Индия подписали соглашение по поставке фрегатов проекта 11356 в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа. Соглашение предполагает строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. О том, что Индия самостоятельно купит силовые установки у Украины, в октябре прошлого года заявил Маонхар Паррикар, возглавлявший в то время министерство обороны Индии.

Тем временем 17 августа посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран, посетивший Калининград, заявил журналистам, что Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Ранее со ссылкой на дипломата РИА Новости сообщили, что Индия может начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в ближайшее время.

"В ближайшее несколько лет мы начнем строительство нескольких фрегатов в Калининграде для Индии, еще калининградцы помогут построить нам корабль на территории нашей страны. Это должно привести к значительному увеличению индийских инвестиций в регион" - заявил посол.

"В прошлом году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры - технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", - сказал посол.

"Проект абсолютно уникален, потому что мы на Гоа будем строить один из фрегатов, это часть договоренностей. Думаю, мы поддержим предложения от господина посла о возможности заключения соглашения между нашими регионами. Будем над этим работать, потому что и культурные, и экономические связи у нас уже очевидно установились и только наращиваются", - сказал врио губернатора области Антон Алиханов.