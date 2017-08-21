Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
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Как сообщила Госкорпорация "Роскосмос", 17 августа 2017 года в 01:07 часов московского времени с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" успешно вывела на орбиту космический аппарат ["Космос-2520"] в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017 (с) ГК "Роскосмос"
Состоявшийся пуск стал юбилейным, 100-м, для ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", которая используется с 2001 года, и 414-м пуском в летной истории ракеты-носителя "Протон" (всех модификаций, начиная с 1965 года).
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготовляются в Государственном космическом научно-производственном центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").
Со стороны bmpd укажем, что, как сообщают, данным запуском на орбиту был выведен первый "тяжелый" спутник военной связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" ( "Благовест" № 11Л) разработки и производства АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (ИСС, Железногорск, Красноярский край).
Ранее сообщалось, что военный спутник связи 14Ф149 выполнен на базе спутниковой платформы "Экспресс-200" (Ekspress-2000), полезная нагрузка создана ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. Заявлялось о планах импортозамещения в программе, но его объем неизвестен. Спутник должен обладать мощной пропускной способностью в перспективных Ка и Ku диапазонах частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Заявляемый срок службы аппарата - не менее 15 лет.
В сентябре 2016 года официальный представитель ИСС заявил, что "до 2020 года группировка [cпутников "Благовест"] будет полностью развернута и позволит повысить пропускную способность каналов связи Минобороны. В рамках опытно-конструкторской работы разворачивается четыре космических аппарата".
По известным данным, запуск первого спутника по ОКР "Благовест" был произведен с опозданием примерно на два года по отношению к изначальным плановым срокам.
Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (с) АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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18.08.2017
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Восход
13115
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№1
21.08.2017 04:06
Там же на bmpd была вторая статья про данный КА, в которой говорилось, что программа Благовест создавалась еще при Сердюкове для извлечения прибыли, путем сдачи в аренду части (судя по всему большей) пропускных возможностей спутника на коммерческой основе.
И что МО в настоящее время не располагает наземной инфраструктурой связи, для того чтобы полностью раскрыть весь потенциал этого спутника (и тем более всей группировки). И что такая инфраструктура будет создана не скоро.
Так вот, было бы целесообразно и рационально как раз сейчас (в условиях жесткой экономии) воспользоватья идеей Сердюкова, но только ни корыстных личных, а в общих и благих интересах.
Сдать в аренду большую часть каналов, оставив минимум для тестирования и собственных нужд, дабы окупить и сам спутник и всю программу.
Ресурс спутника идет даже если он не эксплуатируется
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Байкал57
276
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№2
21.08.2017 05:20
"Благовест" по значимости и возможностям грандиозен и равен постройке 4 авианосцев для престижа России по системам связи. Половина Мира, опасающихся Запада, не хочет прослушиваться владельцами связи.
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Восход
13115
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№3
21.08.2017 14:33
Ну так и можно предложить его ресурсы тем, кого считаем союзниками (или по меньшей мере не относим к противникам). Индусам, персам, латиносам. Тем, кто входит в зону покрытия, готов и может платить.
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Leron
3141
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№4
21.08.2017 14:42
Цитата, Восход сообщ. №1там группировка должна быть из 4х спутников. Пока первый запустили, видимо для отработки технологий а вот хватит ли 1ой единицы для коммерческого использования!?
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Восход
13115
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№5
21.08.2017 16:13
Цитата, Leron сообщ. №4
там группировка должна быть из 4х спутников. Пока первый запустили, видимо для отработки технологий а вот хватит ли 1ой единицы для коммерческого использования!?4 спутника на геостационарной орбите дают охват всего шарика (за исключением полюсов).
Одного спутника хватит на половину Евразии или всю Латинскую Америку. Орбиту можно подкорректировать учитывая интересы и финансовые возможности заказчика.
Тут ещё нужно знать в какую точку он выведен изначально (слишком далеко на своём скромном запасе топлива не упилит).
Либо, как вариант, можно осуществлять транслирование на Украину+Европу или США. Это денег не принесет, но послужит гвоздем в затылок.
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Leron
3141
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№6
21.08.2017 20:41
Цитата, Восход сообщ. №5как раз про то и разговор. В целях доводки он наверняка будет находиться над Евразией. Так что круг покупателей каналалов весьма ограничен в данный момент. Вывев же всю группировку и не имея полноценныйх потребителей в виде МО РФ мы попросту укатаем их рессурс впустую. Сами же заметили что ресурс начинается тратиться от момента запуска.
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