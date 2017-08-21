Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"

Как сообщила Госкорпорация "Роскосмос", 17 августа 2017 года в 01:07 часов московского времени с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" успешно вывела на орбиту космический аппарат ["Космос-2520"] в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017 (с) ГК "Роскосмос"

Состоявшийся пуск стал юбилейным, 100-м, для ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", которая используется с 2001 года, и 414-м пуском в летной истории ракеты-носителя "Протон" (всех модификаций, начиная с 1965 года).

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготовляются в Государственном космическом научно-производственном центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").

Со стороны bmpd укажем, что, как сообщают, данным запуском на орбиту был выведен первый "тяжелый" спутник военной связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" ( "Благовест" № 11Л) разработки и производства АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (ИСС, Железногорск, Красноярский край).

Ранее сообщалось, что военный спутник связи 14Ф149 выполнен на базе спутниковой платформы "Экспресс-200" (Ekspress-2000), полезная нагрузка создана ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. Заявлялось о планах импортозамещения в программе, но его объем неизвестен. Спутник должен обладать мощной пропускной способностью в перспективных Ка и Ku диапазонах частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Заявляемый срок службы аппарата - не менее 15 лет.

В сентябре 2016 года официальный представитель ИСС заявил, что "до 2020 года группировка [cпутников "Благовест"] будет полностью развернута и позволит повысить пропускную способность каналов связи Минобороны. В рамках опытно-конструкторской работы разворачивается четыре космических аппарата".

По известным данным, запуск первого спутника по ОКР "Благовест" был произведен с опозданием примерно на два года по отношению к изначальным плановым срокам.

Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (с) АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"