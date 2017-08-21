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Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"

21.08.2017 bmpd.livejournal.com 854 6
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Как сообщила Госкорпорация "Роскосмос", 17 августа 2017 года в 01:07 часов московского времени с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" успешно вывела на орбиту космический аппарат ["Космос-2520"] в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017 (с) ГК "Роскосмос"

Состоявшийся пуск стал юбилейным, 100-м, для ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", которая используется с 2001 года, и 414-м пуском в летной истории ракеты-носителя "Протон" (всех модификаций, начиная с 1965 года).

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготовляются в Государственном космическом научно-производственном центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").

Со стороны bmpd укажем, что, как сообщают, данным запуском на орбиту был выведен первый "тяжелый" спутник военной связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" ( "Благовест" № 11Л) разработки и производства АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (ИСС, Железногорск, Красноярский край).

Ранее сообщалось, что военный спутник связи 14Ф149 выполнен на базе спутниковой платформы "Экспресс-200" (Ekspress-2000), полезная нагрузка создана ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. Заявлялось о планах импортозамещения в программе, но его объем неизвестен. Спутник должен обладать мощной пропускной способностью в перспективных Ка и Ku диапазонах частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Заявляемый срок службы аппарата - не менее 15 лет.

В сентябре 2016 года официальный представитель ИСС заявил, что "до 2020 года группировка [cпутников "Благовест"] будет полностью развернута и позволит повысить пропускную способность каналов связи Минобороны. В рамках опытно-конструкторской работы разворачивается четыре космических аппарата".

По известным данным, запуск первого спутника по ОКР "Благовест" был произведен с опозданием примерно на два года по отношению к изначальным плановым срокам.

Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (с) АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Восход
13115
№1
21.08.2017 04:06
Там же на bmpd была вторая статья про данный КА, в которой говорилось, что программа Благовест создавалась еще при Сердюкове для извлечения прибыли, путем сдачи в аренду части (судя по всему большей) пропускных возможностей спутника на коммерческой основе.

И что МО в настоящее время не располагает наземной инфраструктурой связи, для того чтобы полностью раскрыть весь потенциал этого спутника (и тем более всей группировки). И что такая инфраструктура будет создана не скоро.

Так вот, было бы целесообразно и рационально как раз сейчас (в условиях жесткой экономии) воспользоватья идеей Сердюкова, но только ни корыстных личных, а в общих и благих интересах.

Сдать в аренду большую часть каналов, оставив минимум для тестирования и собственных нужд, дабы окупить и сам спутник и всю программу.

Ресурс спутника идет даже если он не эксплуатируется
+2
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RU
Байкал57
276
№2
21.08.2017 05:20
"Благовест" по значимости и возможностям грандиозен и равен постройке 4 авианосцев для престижа России по системам связи. Половина Мира, опасающихся Запада, не хочет прослушиваться владельцами связи.
0
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RU
Восход
13115
№3
21.08.2017 14:33
Ну так и можно предложить его ресурсы тем, кого считаем союзниками (или по меньшей мере не относим к противникам). Индусам, персам, латиносам. Тем, кто входит в зону покрытия, готов и может платить.
+1
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RU
Leron
3141
№4
21.08.2017 14:42
Цитата, Восход сообщ. №1
там группировка должна быть из 4х спутников. Пока первый запустили, видимо для отработки технологий а вот хватит ли 1ой единицы для коммерческого использования!?
0
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RU
Восход
13115
№5
21.08.2017 16:13
Цитата, Leron сообщ. №4
там группировка должна быть из 4х спутников. Пока первый запустили, видимо для отработки технологий а вот хватит ли 1ой единицы для коммерческого использования!?
4 спутника на геостационарной орбите дают охват всего шарика (за исключением полюсов).

Одного спутника хватит на половину Евразии или всю Латинскую Америку. Орбиту можно подкорректировать учитывая интересы и финансовые возможности заказчика.

Тут ещё нужно знать в какую точку он выведен изначально (слишком далеко на своём скромном запасе топлива не упилит).

Либо, как вариант, можно осуществлять транслирование на Украину+Европу или США. Это денег не принесет, но послужит гвоздем в затылок.
0
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RU
Leron
3141
№6
21.08.2017 20:41
Цитата, Восход сообщ. №5
как раз про то и разговор. В целях доводки он наверняка будет находиться над Евразией. Так что круг покупателей каналалов весьма ограничен в данный момент. Вывев же всю группировку и не имея полноценныйх потребителей в виде МО РФ мы попросту укатаем их рессурс впустую.   Сами же заметили что ресурс начинается тратиться от момента запуска.
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