Румыния приобретет американские ракетные системы HIMARS и ракеты ATACMS
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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 17 августа 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Румынии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 54 пусковых установок М142 ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 1,25 млрд долл. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.
Пусковая установка М142 ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) Корпуса морской пехоты США во время совместных учений на Филиппинах, 15.04.2016 (с) Philippine Daily Inquirer
Согласно уведомлению, в поставку войдут 81 корректируемая ракета GMLRS M31A1 Unitary c моноблочной боевой частью, 81 корректируемая ракета GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью [в обоих случах, видимо, имеются в виду не ракеты, а шестизарядные транспортно-пусковые модули с ракетами], 54 оперативно-тактические ракеты ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью, и 30 практических ракет LCRR.
Также в поставку войдут 15 бронированных и 15 небронированных автомобилей M1151A1 HMMWV, 54 транспортно-заряжающие машины M1084A1P2 HIMARS Resupply Vehicles (RSV) на базе 5-тонных грузовиков FMTV, 54 трейлера M1095 MTV и десять эвакуационных тягачей M1089A1P2 FMTV Wrecker, а также 24 системы управления огнем AFATDS.
Со стороны bmpd напомним, что ранее правительство Румынии обозначило закупку ракетных систем HIMARS в качестве одного из трех главных приоритетов закупочной программы министерства обороны Румынии на период до 2026 года,на которую планируется выделить 11,6 млрд долл. Двумя другими приоритетами были названы приобретение 36 истребителей Lockheed Martin F-16 (из наличия ВВС США с модернизацией) и зенитных ракетных систем Patriot (уведомление DSCA о предстоящей продаже Румынии семи ЗРС Patriot на сумму 3,9 млрд долл было выпущено 10 июля 2017 года). Поставка систем HIMARS по данной программе должна быть произведена к 2022 году. Также Румыния в рамках указанной программы планирует приобретение новых боевых вертолетов.
В случае реализации закупки HIMARS, Румыния, видимо, станет пятым иностранным эксплуатантом этой системы после Сингапура, Иордании, ОАЭ и Катара. В июле 2017 года стало также известно, что система HIMARS предварительно выбрана Польшей для закупки по программе Homar.
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19.08.2017
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