20 самосвалов КАМАЗ-6520 – компании «АФОР-ЛЕС»
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Самосвал КАМАЗ-65201
Источник: http://zolotoyolymp.ru/
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку компанией ООО «АФОР-ЛЕС» 20-ти самосвалов КАМАЗ-6520. Поставщиком является ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» – официальный дилер ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вся техника оснащена БНО ГЛОНАСС. Ещё десять КАМАЗов планируется поставить лизингополучателю в сентябре.
Сделка заключена по акционной программе от производителя «Царское предложение» с применением субсидии по государственной программе «Своё дело», предполагающей скидку 12,5% на авансовый платёж. Срок лизинга 36 месяцев. График платежей – аннуитетный. По условиям акции «Царское предложение» при покупке самосвалов на шасси КАМАЗ основного и нового модельного ряда и автопоездов в составе автотехники КАМАЗ и прицепной техники производства ПАО «НЕФАЗ» и «Туймазинского завода автобетоновозов» лизинг рассчитывается по сниженной ставке.
Техника КАМАЗ приобретена для использования на строительных работах. Также пополнение парка позволит увеличить объёмы производимых работ и осуществлять транспортировку грузов без привлечения подрядчиков.
Передаваемые грузовики КАМАЗ-6520-21010-43 – самосвалы высокой грузоподъёмности, предназначенные для транспортировки до 20 тонн грузов. Имеют колёсную формулу 6х4 и современную рессорную подвеску. Оснащены топливной аппаратурой BOSCH, системой Common Rail, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ Continental. Также в комплектации – 400-сильный двигатель КАМАЗ экологического стандарта «Евро-4», который в паре с трансмиссией ZF16 обеспечивает самосвалу высокую динамику и отличные эксплуатационно-ходовые качества.
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19.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
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