Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия планирует поставить Южной Корее 21 вертолет Ка-32

21.08.2017 РИА Новости 257 0
0
Понравилась новость?
 +2
Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Архивное фото
Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Архивное фото
Источник: © Фото : Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия планирует к 2025 году поставить 21 противопожарный вертолет Ка-32А11ВС в интересах Департамента лесного хозяйства и экстренных служб Южной Кореи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

На сегодняшний день в Республике Корея эксплуатируется порядка 60 вертолетов Ка-32, что составляет около четверти от общего парка гражданской вертолетной техники в этой стране.

"К 2020 году холдинг "Вертолеты России" рассчитывает поставить 6 противопожарных Ка-32А11BC для южнокорейских экстренных служб, а в срок до 2025 года планируется поставка порядка 15 вертолетов Ка-32A11BC в интересах Департамента лесного хозяйства Республики Корея", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, делегация южнокорейской компании RH Focus Corp посетила предприятие-производитель данных машин - Кумертауское производственное объединение (КумАПП), где обсудила возможность модернизации вертолетов типа Ка-32Т/С до уровня Ка-32А11ВС, а также необходимость оснащения всего парка южнокорейских Ка-32 двигателями ВК-2500 вместо используемых в настоящее время ТВ3-117ВМА.

Установка новых двигателей позволит увеличить количество применений вертолета до проведения капитального ремонта и повысить мощность в чрезвычайном режиме до 2,7 тысячи лошадиных сил.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.

RH Focus Corp была учреждена в апреле 2016 года в целях поддержания высокого уровня обслуживания вертолетов российского производства в Южной Корее. Головной офис предприятия расположен в городе Чхонджу, обслуживание вертолетов осуществляется на сертифицированных объединенным конструкторском бюро "Камов" мощностях, ранее принадлежавших компании LG International.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Швейцария
Южная Корея
Продукция
ВК-2500
Ка-32
Ка-32А11ВС
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
Камов
КумАПП
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы