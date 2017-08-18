Россия планирует поставить Южной Корее 21 вертолет Ка-32



Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Архивное фото

Источник: © Фото : Пресс-служба ОАО «Вертолеты России» Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Архивное фотоИсточник: © Фото : Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия планирует к 2025 году поставить 21 противопожарный вертолет Ка-32А11ВС в интересах Департамента лесного хозяйства и экстренных служб Южной Кореи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

На сегодняшний день в Республике Корея эксплуатируется порядка 60 вертолетов Ка-32, что составляет около четверти от общего парка гражданской вертолетной техники в этой стране.

"К 2020 году холдинг "Вертолеты России" рассчитывает поставить 6 противопожарных Ка-32А11BC для южнокорейских экстренных служб, а в срок до 2025 года планируется поставка порядка 15 вертолетов Ка-32A11BC в интересах Департамента лесного хозяйства Республики Корея", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, делегация южнокорейской компании RH Focus Corp посетила предприятие-производитель данных машин - Кумертауское производственное объединение (КумАПП), где обсудила возможность модернизации вертолетов типа Ка-32Т/С до уровня Ка-32А11ВС, а также необходимость оснащения всего парка южнокорейских Ка-32 двигателями ВК-2500 вместо используемых в настоящее время ТВ3-117ВМА.

Установка новых двигателей позволит увеличить количество применений вертолета до проведения капитального ремонта и повысить мощность в чрезвычайном режиме до 2,7 тысячи лошадиных сил.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.

RH Focus Corp была учреждена в апреле 2016 года в целях поддержания высокого уровня обслуживания вертолетов российского производства в Южной Корее. Головной офис предприятия расположен в городе Чхонджу, обслуживание вертолетов осуществляется на сертифицированных объединенным конструкторском бюро "Камов" мощностях, ранее принадлежавших компании LG International.