Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)



Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017

Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Российские военно-воздушные силы начнут получать первоначальную версию истребителей Су-57 ПАК ФА пятого поколения с 2018 года. Самолеты из этой первоначальной партии будут использоваться, в основном, для обучения летчиков.

Русские рассчитывают завершить разработку первоначальной версии ПАК ФА в 2019 году.

"На выходе Т-50 или Су-57, со следующего года он начнет поступать в войска, пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", - сказал генерал-полковник Виктор Бондарев, командующий российскими воздушно-космическими войсками в интервью телеканалу "Россия 24". Эти данные приводит агентство ТАСС.

Сделанное Бондаревым заявление не совпадает с предыдущими заявлениями представителей Объединенной авиастроительной корпорации, которые сообщили о том, что поставка 12 истребителей Су-57 будет осуществлена в 2019 году.

"В 2019 году мы начнем поставку установочной партии самолетов (Т-50)", - сказал в интервью агентству ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Пока не ясно, какое количество истребителей ПАК ФА, в конечно итоге, закупят русские. Русские отнюдь не в восторге по поводу закупок первоначальной партии Су-57, поскольку эти истребители с пониженной заметностью на временной основе оснащаются турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1 с форсажной камерой с тягой на форсаже 15 тысяч кгс, производимыми "НПО Сатурн". Это слегка модифицированная версия тех же двигателей, которые устанавливаются на уже существующие истребители Су-35С "Фланкер Е". Кроме того, Су-35С оснащен многими системами из числа тех, которые будут устанавливаться на Су-57. На самом деле, за исключением технологии "стелс", новый "Фланкер" обладает многими из тех возможности, что и истребитель пятого поколения. Поэтому русские не хотят тратить деньги на самолет, который, с их точки зрения, позволит лишь незначительно улучшить характеристики. Поэтому российские воздушно-космические силы, скорее всего, будут ждать поставок истребителей Су-57 второй партии.

Русские намерены закупить большее количество истребителей второй, улучшенной версии Су-57, на которых будут установлены новые двигатели, а также другие, более совершенные системы. Русские на "НПО Сатурн" продолжают разрабатывать двигатель нового поколения для самолетов Т-50 под рабочим названием "Изделие 30". Пока мало что известно об "Изделии 30", однако бесфорсажная тяга нового двигателя будет составлять 11 тысяч кгс, а форсажная - 18,5 тысяч кгс.

Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет совершен в четвертом квартале 2017 года, а сам двигатель будет полностью готов в 2025 году.

Российские военно-воздушные силы могут приобрести до 160 самолетов следующей версии Су-57 - однако это количество, может быть пересмотрено в зависимости от финансовой ситуации Кремля.

Тем временем российская промышленность уже смотрит вперед в направлении самолетов шестого поколения, которые появятся после Су-57. В отличие от Военно-воздушных сил США и Военно-морских сил США, русские рассматривают широкий набор концепций, включая пилотируемые и беспилотные варианты, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Русские также работают над новыми технологиями в области радаров и электронно-оптических сенсоров для противодействия малозаметности.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)