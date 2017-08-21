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Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)

21.08.2017 ИноСМИ 1828 2
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Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Российские военно-воздушные силы начнут получать первоначальную версию истребителей Су-57 ПАК ФА пятого поколения с 2018 года. Самолеты из этой первоначальной партии будут использоваться, в основном, для обучения летчиков.

Русские рассчитывают завершить разработку первоначальной версии ПАК ФА в 2019 году.

"На выходе Т-50 или Су-57, со следующего года он начнет поступать в войска, пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", - сказал генерал-полковник Виктор Бондарев, командующий российскими воздушно-космическими войсками в интервью телеканалу "Россия 24". Эти данные приводит агентство ТАСС.

Сделанное Бондаревым заявление не совпадает с предыдущими заявлениями представителей Объединенной авиастроительной корпорации, которые сообщили о том, что поставка 12 истребителей Су-57 будет осуществлена в 2019 году.

"В 2019 году мы начнем поставку установочной партии самолетов (Т-50)", - сказал в интервью агентству ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Пока не ясно, какое количество истребителей ПАК ФА, в конечно итоге, закупят русские. Русские отнюдь не в восторге по поводу закупок первоначальной партии Су-57, поскольку эти истребители с пониженной заметностью на временной основе оснащаются турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1 с форсажной камерой с тягой на форсаже 15 тысяч кгс, производимыми "НПО Сатурн". Это слегка модифицированная версия тех же двигателей, которые устанавливаются на уже существующие истребители Су-35С "Фланкер Е". Кроме того, Су-35С оснащен многими системами из числа тех, которые будут устанавливаться на Су-57. На самом деле, за исключением технологии "стелс", новый "Фланкер" обладает многими из тех возможности, что и истребитель пятого поколения. Поэтому русские не хотят тратить деньги на самолет, который, с их точки зрения, позволит лишь незначительно улучшить характеристики. Поэтому российские воздушно-космические силы, скорее всего, будут ждать поставок истребителей Су-57 второй партии.

Русские намерены закупить большее количество истребителей второй, улучшенной версии Су-57, на которых будут установлены новые двигатели, а также другие, более совершенные системы. Русские на "НПО Сатурн" продолжают разрабатывать двигатель нового поколения для самолетов Т-50 под рабочим названием "Изделие 30". Пока мало что известно об "Изделии 30", однако бесфорсажная тяга нового двигателя будет составлять 11 тысяч кгс, а форсажная - 18,5 тысяч кгс.

Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет совершен в четвертом квартале 2017 года, а сам двигатель будет полностью готов в 2025 году.

Российские военно-воздушные силы могут приобрести до 160 самолетов следующей версии Су-57 - однако это количество, может быть пересмотрено в зависимости от финансовой ситуации Кремля.

Тем временем российская промышленность уже смотрит вперед в направлении самолетов шестого поколения, которые появятся после Су-57. В отличие от Военно-воздушных сил США и Военно-морских сил США, русские рассматривают широкий набор концепций, включая пилотируемые и беспилотные варианты, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Русские также работают над новыми технологиями в области радаров и электронно-оптических сенсоров для противодействия малозаметности.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
18.08.2017
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принадлежат ИноСМИ
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35С
Компании
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Слюсарь Юрий
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
chainik
54
№1
21.08.2017 20:02
Не понял! Почему фатальный? И почему изьян? Так и задумывалось. Все идет по плану! Су-57 и с изд.117 на крейсерском режиме летит на сверхзвуке, а хваленный F-35 только на форсаже.
0
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RU
Alah
309
№2
21.08.2017 21:23
Цитата, chainik сообщ. №1

Очередной словесный понос от The National Interest, как обычно.
0
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