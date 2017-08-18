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Каспийская флотилия за 2017 год провела 500 учений, боевых стрельб и сборов

21.08.2017 РИА Новости 188 0
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Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото
Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Каспийская флотилия провела более 500 учений, боевых стрельб и сборов с начала этого года, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Надежную защиту национальных интересов на южных рубежах России обеспечивает Каспийская флотилия. По своим возможностям она превосходит военно-морские силы остальных прикаспийских государств", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в 2015 году корабли флотилии первыми нанесли удар современными высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии на расстоянии более 1,5 тысячи километров.

"Сегодня в составе флотилии свыше 70 кораблей и судов, более половины из них - это современные образцы", - сказал Шойгу.

По его словам, только за последние пять лет в состав объединения вошли три новейших корабля с ракетными комплексами "Калибр", восемь артиллерийских, противодиверсионных и десантных катеров.

"Постоянно улучшается боевая выучка личного состава. С начала года проведено более 500 учений, боевых стрельб и сборов, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей", - сказал министр.
18.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Калибр КР
КФ

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