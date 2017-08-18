На борту МКС проводят эксперимент по поиску микробов с помощью "электронного носа"
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Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/
В настоящее время реализуется второй этап исследования, который закончится весной 2018 года
ТАСС, 18 августа. Эксперимент по поиску бактерий и грибков с помощью специального "электронного носа" проводят на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Сергей Харин.
"Для того, чтобы бороться с бактериями и грибами, нужно выяснить, где они находятся, в каком количестве, а только после этого применять средства дезинфекции. Наш эксперимент "Электронный нос" направлен на поиски методики экспресс-оценки микробного загрязнения поверхностей межпланетных космических объектов", - рассказал ученый.
По его словам, в настоящее время реализуется второй этап исследования, который закончится весной 2018 года. За это время планируется провести 12 сеансов, во время которых будут проводиться измерения загрязнения в пяти труднодоступных местах МКС (за панелями и аппаратурой) и пяти легкодоступных местах (пол, потолок, поверхность санузла, зеркало).
"Электронный нос" - это небольшое устройство, размещенное на специальной сгибаемой насадке, что позволяет космонавтам проводить исследования в труднодоступных местах станции.
"Прибор основан на электрохимических принципах работы. Внутри установлены 10 сенсоров, каждый из которых чувствителен к определенной группе химических веществ. Так как любой микроорганизм выделяет в атмосферу низкомолекулярные органические вещества, а состав этих веществ специфичен для конкретной группы бактерий и грибов, с помощью "электронного носа" можно установить таксономическую (к какому виду и роду относится микроб - прим. ТАСС) группу и уровень загрязнения", - пояснил Харин.
Запахи микробов
Определять запахи конкретных микробов "электронный нос" "натренировали" в ходе первого этапа эксперимента, проводившегося на МКС в 2012 году. Тогда прототип устройства вместе с образцами материалов, которые со временем обрастали микроорганизмами, отправили на МКС и с их помощью калибровали работу прибора, составляя электронную базу запахов.
Благодаря проделанной работе сейчас "электронный нос" определяет загрязнения на станции с большим процентом успеха. Скопления бактерий или грибов обнаружены на столе, зеркале в каюте, на крышке ассенизационно-санитарного устройства, на беговой дорожке. Так, "электронный нос" смог определить бактерию Bacillus subtilis (сенная палочка).
"Сейчас на МКС штатная процедура (исследования - прим. ТАСС) заключается в взятии проб воздуха, которые закрывают в чашках Петри и спускают на Землю на кораблях "Союз". Два контрольных эксперимента, когда космонавтами с этих же мест брались мазки, с высокой точностью совпали с нашими результатами", - рассказал ученый.
Харин отметил, что "Союзы" летают к МКС и возвращаются со станции четыре раза в год, потому ни о какой оперативности реагирования речи не идет. В то же время данные, полученные с помощью "электронного носа", можно сбросить в цифровом виде ученым в день исследования, чтобы они подобрали подходящую систему дезинфекции.
"Обычно в таких случаях в рамках медицинского контроля принято проводить влажную уборку специальными салфетками с дезинфектантами. В труднодоступных зонах, где имеется очаг загрязнения, пытаются подсушить воздух специальными приборами", - рассказал ученый.
Аналоги сенсоров, улавливающих запахи, давно используются в разных сферах и странах. В Израиле такие устройства ищут взрывчатку, в Колумбии - наркотики, но российские ученые впервые использовали их для микробиологических целей.
"В перспективе "электронный нос" может использоваться и на Земле: для поиска внутрибольничных инфекций, для оценки чистоты цеха по производству продуктов питания и лекарств. Но в целом мы разрабатываем эту технологию для дальних космических полетов, например, на Марс, когда мазки с внутренней поверхности корабля нельзя будет вернуть на Землю для исследований на наличие микроорганизмов и необходимо будет получить эти данные другим способом", - пояснил Харин.
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18.08.2017
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