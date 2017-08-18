Более 300 представителей зарубежных военных ведомств посетят форум "Армия-2017"
|
|
во время посещения международного салона "Комплексная безопасность 2014"
Источник: Сергей Михеев / РГ
Мероприятие пройдет с 22 августа по 27 августа в Московской области
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 300 представителей иностранных оборонных ведомств посетят Международный военно-технический форум "Армия-2017", который пройдет в Подмосковье.
Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что форум, который пройдет с 22 августа по 27 августа, "обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий". По словам главы Минобороны, в нем примут участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тыс. образцов продукции.
"Ожидается, что форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, в том числе около 300 представителей оборонных ведомств", - рассказал Шойгу. "Традиционно пройдут статические и динамические показы, в которых будет задействовано почти 300 единиц современного вооружения и военной техники. Впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях", - продолжил министр.
По словам главы Минобороны, вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. "На треть увеличилось количество мероприятий научно-деловой программы. Планируется провести свыше ста круглых столов, презентаций, брифингов, симпозиумов, а также две международные специализированные выставки", - добавил Шойгу.
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 Форум "Армия-2017" посетят более 300 иностранных военных
18.08.2017 ФСВТС выдала 10 лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения из 7 зарубежных стран
16.08.2017 Минобороны России показало самые зрелищные моменты Армейских международных игр-2017 в итоговом видеоролике
15.08.2017 Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017
14.08.2017 Россия рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Монголией
14.08.2017 Шойгу вручил команде России Кубок Армейских международных игр
07.08.2017 В Минобороны рассказали о модернизации Ту-160 и Ту-95МС
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017