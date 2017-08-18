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Военные кафедры планируется открыть в университетах Сибири и Дальнего Востока

21.08.2017 ТАСС 181 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков, архив

Сергей Шойгу отметил, что "наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"В центре нашего внимания остается тема военной подготовки студентов гражданских вузов. В марте и июне мы обсуждали необходимость создания военных кафедр при ведущих университетах страны", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в этом вопросе военное ведомство исходит "из потребности вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений".

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства РФ о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете", - сообщил министр. По его словам, в настоящее время на повестке дня стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах.

"В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в ходе заседания коллегии ректорам высших учебных заведений будет предоставлена возможность рассказать, насколько их вузы готовы обеспечить качественную военную подготовку студентов. "Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири (в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири) способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов", - заметил министр.
18.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Шойгу Сергей

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