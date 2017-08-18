Восточный военный округ в этом году получит более 1,1 тыс. единиц новой техники



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевая мощь ВВО увеличится на 10% в результате переоснащения его ракетных частей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Восточный военный округ в текущем году получит более 1,1 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше тысячи ста единиц новой и модернизированной техники", - заявил министр.

Он подчеркнул, что основными задачами ВВО являются наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение соединений и воинских частей. "В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений",- сказал министр.

Шойгу добавил, что на данный момент в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошел переобучение в профильном учебном центре.

Также, по словам министра, боевая мощь ВВО увеличится в результате переоснащения его ракетных частей. "Продолжается переоснащение ракетных частей комплексами "Искандер-М" и "Бастион". В результате выполнения данных мероприятий боевая мощь округа увеличится более чем на 10%", - сказал Шойгу.