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Форум "Армия-2017" посетят более 300 иностранных военных

21.08.2017 РИА Новости 251 0
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Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017
Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше 300 представителей иностранных оборонных ведомств посетят Международный военно-технический форум "Армия-2017", который пройдет в Подмосковье 22-27 августа, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, форум "обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий": в нем примут участие более 1,2 тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции.

"Ожидается, что форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, в том числе около 300 представителей оборонных ведомств", - рассказал Шойгу на заседании коллегии.

Традиционно пройдут статические и динамические показы, в которых будет задействовано почти 300 единиц современного вооружения и техники. Впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях, отметил министр.

Вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции.

"На треть увеличилось количество мероприятий научно-деловой программы. Планируется провести свыше 100 круглых столов, презентаций, брифингов, симпозиумов, а также две международные специализированные выставки", - подытожил глава Минобороны РФ.
18.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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