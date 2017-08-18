Шойгу рассказал об укреплении военных позиций России в Центральной Азии



Российский военнослужащий. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Российский военнослужащий. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.

"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооружённый конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан"* и ИГИЛ*", - заявил Шойгу.

Он отметил, что Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших.

"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнём с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооружённых сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России