Войска на Дальнем Востоке получат в 2017 году более тысячи единиц техники



Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Восточный военный округ по итогам этого года получит более 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии.

"Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной техники",- сказал министр.

По его словам, в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошёл переобучение в профильном учебном центре.

Основными задачами ВВО Шойгу назвал наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение.

"В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений",- сказал министр.