Войска на Дальнем Востоке получат в 2017 году более тысячи единиц техники
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Военнослужащие Восточного военного округа. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Восточный военный округ по итогам этого года получит более 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии.
"Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной техники",- сказал министр.
По его словам, в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошёл переобучение в профильном учебном центре.
Основными задачами ВВО Шойгу назвал наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение.
"В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений",- сказал министр.
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18.08.2017
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