Главком ВКС рассказал об обучении военных летчиков и космонавтов
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Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пример выдающихся представителей отечественной авиации и космонавтики помогает воспитать лучших военных летчиков и космонавтов современной России, заявил главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.
В пятницу у Кремлевской стены в Москве прошло торжественное возложение венков и цветов к могилам Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Владислава Волкова, Виктора Пацаева и других знаменитых летчиков, ученых и космонавтов.
"Мы отдали дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков создания Военно-воздушных сил России, кто сделал первые самолеты и вертолеты, кто испытывал их, кто первым пришел в отряд космонавтов", - сказал Бондарев в беседе с журналистами.
Он отметил, что дань памяти отдается первым создателям космических ракет, одним из которых являлся Сергей Павлович Королев. "Россия благодаря их труду и самопожертвованию стала ведущей авиационной и космической державой. На их примере мы обучаем молодое поколение - наших курсантов во всех училищах", - подчеркнул главнокомандующий ВКС РФ.
По его словам, памятные мероприятия, посвященные 105-летию со дня основания Военно-воздушных сил России, имеют огромнейшее значение. "Мы подтверждаем, что в нашей стране никто не забыт и ничто не забыто. И тем более, те люди, которые принесли честь и славу нашей любимой Родине", - резюмировал генерал.
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18.08.2017
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