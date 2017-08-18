Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главком ВКС рассказал об обучении военных летчиков и космонавтов

21.08.2017 РИА Новости 138 0
0
Понравилась новость?
 0
Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна. Архивное фото
Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пример выдающихся представителей отечественной авиации и космонавтики помогает воспитать лучших военных летчиков и космонавтов современной России, заявил главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

В пятницу у Кремлевской стены в Москве прошло торжественное возложение венков и цветов к могилам Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Владислава Волкова, Виктора Пацаева и других знаменитых летчиков, ученых и космонавтов.

"Мы отдали дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков создания Военно-воздушных сил России, кто сделал первые самолеты и вертолеты, кто испытывал их, кто первым пришел в отряд космонавтов", - сказал Бондарев в беседе с журналистами.

Он отметил, что дань памяти отдается первым создателям космических ракет, одним из которых являлся Сергей Павлович Королев. "Россия благодаря их труду и самопожертвованию стала ведущей авиационной и космической державой. На их примере мы обучаем молодое поколение - наших курсантов во всех училищах", - подчеркнул главнокомандующий ВКС РФ.

По его словам, памятные мероприятия, посвященные 105-летию со дня основания Военно-воздушных сил России, имеют огромнейшее значение. "Мы подтверждаем, что в нашей стране никто не забыт и ничто не забыто. И тем более, те люди, которые принесли честь и славу нашей любимой Родине", - резюмировал генерал.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы