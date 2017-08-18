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Россия впервые поставит вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд

21.08.2017 РИА Новости 303 0
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Вертолет Ка-32. Архивное фото
Вертолет Ка-32. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Ранее заместитель гендиректора "Вертолетов" Александр Щербинин заявлял в интервью журналу "Вертолетная индустрия", что РФ планирует в течение ближайших трех лет поставить вертолеты Ми-8, Ка-32 и "Ансат" Турции, Вьетнаму и ряду других стран. Но тогда речь шла только о планах.

"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен Таиланд и Турцию", - говорится в релизе.

Детали подписанных соглашений не разглашаются.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Вьетнам
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Таиланд
Турция
Швейцария
Продукция
Ансат
Ка-32
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Вертолеты России

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