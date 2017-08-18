Россия впервые поставит вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд
|
|
Вертолет Ка-32. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Ранее заместитель гендиректора "Вертолетов" Александр Щербинин заявлял в интервью журналу "Вертолетная индустрия", что РФ планирует в течение ближайших трех лет поставить вертолеты Ми-8, Ка-32 и "Ансат" Турции, Вьетнаму и ряду других стран. Но тогда речь шла только о планах.
"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен Таиланд и Турцию", - говорится в релизе.
Детали подписанных соглашений не разглашаются.
Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.
Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
|
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
17.07.2017 Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует новейшие разработки на МАКС-2017
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
26.04.2017 «Вертолеты России» впервые покажут «Ансат» на выставке в Мексике
02.03.2017 Сотрудничество между Кубой и Россией в области поставок авиационной техники
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
24.11.2016 Китай увеличивает закупки российских вертолетов
07.11.2016 "Китай скупает все вертолетное": упрощенный "Ансат" долетел до Азии