Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Верфь ASMAR передала ВМС Чили четвертый патрульный корабль OPV

21.08.2017 ЦАМТО 204 0
0
Понравилась новость?
 0
OPV-84
Патрульный корабль океанской зоны OPV-84 "Кабо Оджер" (Cabo Odger)
Источник: Courtesy of ASMAR

ЦАМТО, 18 августа. Чилийская государственная судостроительная компания ASMAR официально передала ВМС Чили четвертый патрульный корабль океанской зоны (OPV) класса "Пилото Пардо".

Церемония состоялась 10 августа на военно-морской базе "Талькауано".

Как сообщает Infodefensa.com, в мероприятии приняли участие президент страны Мишель Бачелет (Michelle Bachelet), министр обороны Хосе Антонио Гомес (Jose Antonio Gomez) и другие официальные лица.

Строительство OPV-84 "Кабо Оджер" (Cabo Odger) началось на предприятии ASMAR в марте 2015 года, спуск на воду состоялся 3 августа 2016 года. Корабль был построен за 28 месяцев, стоимость строительства составила 70 млн. долл. Подготовка экипажа должна завершиться в декабре. Корабль войдет в боевой состав флота в январе 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, проект корабля OPV-80 был разработан немецкой судостроительной фирмой Fassmer GmbH в рамках программы "Данубио-4", также известной как "Патрульный корабль морской зоны" (PZM – Patrullero de Zona Maritima), реализация которой началась в 2004 году.

Верфь ASMAR передала Береговой охране ВМС Чили головной корабль серии, "Пилото Пардо", в июне 2008 года, второй корабль, "Команданте Поликарпо Торо", – в августе 2009 года. Заложенный в 2012 году третий корабль серии (OPV-83) "Маринеро Фуэнтеальба" (Marinero Fuentealba) был передан ВМС в ноябре 2014 года и вошел в боевой состав флота в марте 2015 года. В общей сложности ASMAR планирует построить для чилийской Береговой охраны до шести кораблей OPV. Планы ВМС в отношении постройки дополнительных кораблей данного проекта пока не раскрываются.

Предполагается, что последняя пара кораблей будет отличаться увеличенной длиной (до 90 м) и водоизмещением (до 2500 т), оснащаться более современным оборудованием, новыми двигателями, позволяющими развить максимальную скорость 25 узлов.

Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, логистической поддержки удаленных территорий страны, мониторинга загрязнения окружающей среды и защиты объектов морской инфраструктуры.

Четвертый корабль, как и третий, отличается от первых двух кораблей серии усиленным корпусом, что позволит выполнять задачи в южной части территориальных вод и исключительной экономической зоны Чили (в районе Антарктиды). В частности, усилена носовая часть, установлено оборудование, предназначенное для применения при низких температурах, усовершенствованы средства управления и навигации. Кроме того, корабль оснащен спутниковой системой связи, системой управления огнем DESA Maiten-3/CH, а 40-мм артустановка заменена на 76/62-мм АУ COMPATTO группы Leonardo.

Патрульный корабль "Кабо Оджер" имеет длину 80,6 м, ширину – 13 м, полное водоизмещение – 2100 т (для сравнения: 1728 т у первых двух кораблей). Корабль оснащен двумя дизельными двигателями "Вартсила" 12V26 мощностью по 4080 кВт и развивает максимальную скорость до 22 узлов. Дальность плавания составляет 8000 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 30 суток. В состав оборудования входят две РЛС Х-диапазона и одна S-диапазона, система управления огнем, погрузочно-разгрузочный кран.

Высокая степень автоматизации позволила сократить экипаж корабля до 32 человек. На борту могут быть дополнительно размещены до 30 человек. Корабль оснащен взлетной площадкой и ангаром для вертолета массой до 7 т (AS-365 "Дофин-2) и двумя 7-метровым надувными шлюпками PUMAR AR740 OPV.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Чили
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ
Проекты
OPV-80

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы