Верфь ASMAR передала ВМС Чили четвертый патрульный корабль OPV



Патрульный корабль океанской зоны OPV-84 "Кабо Оджер" (Cabo Odger)

Источник: Courtesy of ASMAR Патрульный корабль океанской зоны OPV-84 "Кабо Оджер" (Cabo Odger)Источник: Courtesy of ASMAR

ЦАМТО, 18 августа. Чилийская государственная судостроительная компания ASMAR официально передала ВМС Чили четвертый патрульный корабль океанской зоны (OPV) класса "Пилото Пардо".

Церемония состоялась 10 августа на военно-морской базе "Талькауано".

Как сообщает Infodefensa.com, в мероприятии приняли участие президент страны Мишель Бачелет (Michelle Bachelet), министр обороны Хосе Антонио Гомес (Jose Antonio Gomez) и другие официальные лица.

Строительство OPV-84 "Кабо Оджер" (Cabo Odger) началось на предприятии ASMAR в марте 2015 года, спуск на воду состоялся 3 августа 2016 года. Корабль был построен за 28 месяцев, стоимость строительства составила 70 млн. долл. Подготовка экипажа должна завершиться в декабре. Корабль войдет в боевой состав флота в январе 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, проект корабля OPV-80 был разработан немецкой судостроительной фирмой Fassmer GmbH в рамках программы "Данубио-4", также известной как "Патрульный корабль морской зоны" (PZM – Patrullero de Zona Maritima), реализация которой началась в 2004 году.

Верфь ASMAR передала Береговой охране ВМС Чили головной корабль серии, "Пилото Пардо", в июне 2008 года, второй корабль, "Команданте Поликарпо Торо", – в августе 2009 года. Заложенный в 2012 году третий корабль серии (OPV-83) "Маринеро Фуэнтеальба" (Marinero Fuentealba) был передан ВМС в ноябре 2014 года и вошел в боевой состав флота в марте 2015 года. В общей сложности ASMAR планирует построить для чилийской Береговой охраны до шести кораблей OPV. Планы ВМС в отношении постройки дополнительных кораблей данного проекта пока не раскрываются.

Предполагается, что последняя пара кораблей будет отличаться увеличенной длиной (до 90 м) и водоизмещением (до 2500 т), оснащаться более современным оборудованием, новыми двигателями, позволяющими развить максимальную скорость 25 узлов.

Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, логистической поддержки удаленных территорий страны, мониторинга загрязнения окружающей среды и защиты объектов морской инфраструктуры.

Четвертый корабль, как и третий, отличается от первых двух кораблей серии усиленным корпусом, что позволит выполнять задачи в южной части территориальных вод и исключительной экономической зоны Чили (в районе Антарктиды). В частности, усилена носовая часть, установлено оборудование, предназначенное для применения при низких температурах, усовершенствованы средства управления и навигации. Кроме того, корабль оснащен спутниковой системой связи, системой управления огнем DESA Maiten-3/CH, а 40-мм артустановка заменена на 76/62-мм АУ COMPATTO группы Leonardo.

Патрульный корабль "Кабо Оджер" имеет длину 80,6 м, ширину – 13 м, полное водоизмещение – 2100 т (для сравнения: 1728 т у первых двух кораблей). Корабль оснащен двумя дизельными двигателями "Вартсила" 12V26 мощностью по 4080 кВт и развивает максимальную скорость до 22 узлов. Дальность плавания составляет 8000 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 30 суток. В состав оборудования входят две РЛС Х-диапазона и одна S-диапазона, система управления огнем, погрузочно-разгрузочный кран.

Высокая степень автоматизации позволила сократить экипаж корабля до 32 человек. На борту могут быть дополнительно размещены до 30 человек. Корабль оснащен взлетной площадкой и ангаром для вертолета массой до 7 т (AS-365 "Дофин-2) и двумя 7-метровым надувными шлюпками PUMAR AR740 OPV.