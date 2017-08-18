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Правительство Швеции намерено увеличить расходы на оборону

21.08.2017 ЦАМТО 144 0
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Военнослужащая
Военнослужащая шведской армии
Источник: opex360.com

ЦАМТО, 18 августа. Шведское левоцентристское правительство меньшинства 17 августа объявило о достижении с основными оппозиционными партиями соглашения о дополнительном выделении на оборонные расходы в общей сложности 8,1 млрд. шведских крон (1 млрд. долл.) в течение следующих трех лет (2018-2020 гг.).

По информации Swedish Radio, еще в 2015 году пять представленных в парламенте партий достигли соглашения по расходам на оборону до 2020 года. Однако в начале 2017 года межпартийный диалог об увеличении финансирования сферы обороны вновь возобновился в связи с "ухудшением ситуации в сфере безопасности".

Как сообщает The Local, в соответствии с соглашением между Социал-демократической рабочей партией, Партией Зеленых, Партией центра и Умеренной коалиционной партией, в течение следующих трех лет на оборону ежегодно будет выделяться дополнительно (сверх утвержденного бюджета) 2,7 млрд. швед. крон (около 334 млн. долл.).

Кроме того, согласно достигнутому соглашению, в течение трех лет (2018-2020 гг.) военные расходы возрастут на 6,8 млрд. крон (841 млн. долл.), а финансирование гражданской обороны – на 1,3 млрд. крон (160 млн. долл.).

Ранее Вооруженные силы Швеции запросили дополнительно 9 млрд. крон на период 2017-2020 гг. для усиления обороноспособности после длительного периода недофинансирования обороны. Бюджет на 2018 год будет представлен 20 сентября.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Швеция
Проекты
2020-й год

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