«Вертолеты России» в сентябре поставят Ка-32А11BC в Китай
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Вертолет Ка-32А11ВС Португалии
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Группа специалистов китайской компании Jiangsu Baoli прибыла на Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») для приемки двух вертолетов Ка-32А11BC, которые согласно условиям контракта должны быть переданы заказчику до конца 2017 года. Первый вертолет отправится к месту эксплуатации в начале сентября.
В соответствии с ранее заключенными контрактами, КумАПП в 2017 году изготовит 6 вертолетов Ка-32A11BC в интересах таких китайских компаний как Jiangsu Huayu General Aviation Company, Qingdao Public Security Bureau, Minhao и Jiangsu Baoli. На сегодняшний день один вертолет уже поставлен в Китай, а оставшиеся находятся на предприятии в разной степени готовности.
Кроме того, к настоящему времени холдингом «Вертолеты России» заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен Таиланд и Турцию.
«Ка-32 по праву считается одним из наших «бестселлеров», благодаря своим уникальным летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения он заслужил доверие операторов по всему миру. Мы с гордостью отмечаем, что круг эксплуатантов этой модели в ближайшее время расширится», - отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Сергей Фомин.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.
Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
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18.08.2017
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