Воздушно-космические силы представят около 50 новейших научных разработок на форуме "Армия-2017"
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Международный военно-технический форум «Армия-2017»
Источник: http://www.kronshtadt.ru/
ЦАМТО, 18 августа. Учебные заведения и научные подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" около 50 новейших разработок.
Среди них – современные беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов различного назначения, летающие лаборатории, новейшие станции радиоразведки, современные малогабаритные радиолокационные станции, тренажерно-моделирующие комплексы оперативно-тактической подготовки, программно-аппаратные комплексы для обнаружения движущихся воздушных целей и многие другие.
Свои экспонаты на форуме "Армия-2017" представят Военно-воздушная академия, Военно-космическая академия, Военная академия воздушно-космической обороны, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, научные роты Военно-воздушных сил и Космических войск, а также Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил ВКС, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.08.2017
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