Воздушно-космические силы представят около 50 новейших научных разработок на форуме "Армия-2017"



Международный военно-технический форум «Армия-2017»

Источник: http://www.kronshtadt.ru/ Международный военно-технический форум «Армия-2017»Источник: http://www.kronshtadt.ru/

ЦАМТО, 18 августа. Учебные заведения и научные подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" около 50 новейших разработок.

Среди них – современные беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов различного назначения, летающие лаборатории, новейшие станции радиоразведки, современные малогабаритные радиолокационные станции, тренажерно-моделирующие комплексы оперативно-тактической подготовки, программно-аппаратные комплексы для обнаружения движущихся воздушных целей и многие другие.

Свои экспонаты на форуме "Армия-2017" представят Военно-воздушная академия, Военно-космическая академия, Военная академия воздушно-космической обороны, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, научные роты Военно-воздушных сил и Космических войск, а также Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил ВКС, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.