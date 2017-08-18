В подразделения ВКС России поступила партия пирокомплектов ПК-5



Катапультное кресло К-36Д-5 для самолетов ПАК ФА (Т-50) и Су-35С

Источник: http://www.zvezda-npp.ru/ Катапультное кресло К-36Д-5 для самолетов ПАК ФА (Т-50) и Су-35СИсточник: http://www.zvezda-npp.ru/

ЦАМТО, 18 августа. Воздушно-космические войска получили партию пирокомплектов ПК-5 для катапультных кресел, устанавливаемых в истребителях. В ходе испытаний пирокомплекты подтвердили высокую надежность и безотказность.

Пирокомплект ПК-5 включает семь различных зарядов для механизмов катапультного кресла. Одни заряды направлены на отстрел заголовника и разделение его с креслом, другие способствуют срабатыванию механизма ввода парашюта, третьи – стабилизируют кресло. Кроме того, есть система притяга плеч, пояса и ног летчика с помощью механизмов фиксации; включение двигателей коррекции по крену, что необходимо для разведения в стороны летчиков при двойном катапультировании и крене самолета и т.д.

В течение первого полугодия Минобороны России получило более 20 комплектов ПК-5. Передача очередной партии намечена на сентябрь этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.