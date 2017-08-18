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В подразделения ВКС России поступила партия пирокомплектов ПК-5

21.08.2017 ЦАМТО 178 0
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К-36Д-5
Катапультное кресло К-36Д-5 для самолетов ПАК ФА (Т-50) и Су-35С
Источник: http://www.zvezda-npp.ru/

ЦАМТО, 18 августа. Воздушно-космические войска получили партию пирокомплектов ПК-5 для катапультных кресел, устанавливаемых в истребителях. В ходе испытаний пирокомплекты подтвердили высокую надежность и безотказность.

Пирокомплект ПК-5 включает семь различных зарядов для механизмов катапультного кресла. Одни заряды направлены на отстрел заголовника и разделение его с креслом, другие способствуют срабатыванию механизма ввода парашюта, третьи – стабилизируют кресло. Кроме того, есть система притяга плеч, пояса и ног летчика с помощью механизмов фиксации; включение двигателей коррекции по крену, что необходимо для разведения в стороны летчиков при двойном катапультировании и крене самолета и т.д.

В течение первого полугодия Минобороны России получило более 20 комплектов ПК-5. Передача очередной партии намечена на сентябрь этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.08.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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