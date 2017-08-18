

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69

Источник: http://www.autocatalogue.ru/ Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69Источник: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 18 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности машину инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

Именно на этой машине в Ивановской области апробировались новые приемы и методы по скрытию и имитации ракетных комплексов.

Надувные полногабаритные макеты военной техники можно увидеть почти на всех отечественных и зарубежных военно-технических салонах, но МИОМ действительно уникальна.

МИОМ – это не только новейшие технологии маскировки, но и инженерное обеспечение дежурства мобильных ракетных установок. В частности, обеспечивается выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости их расширение. С помощью такой техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, разграждение завалов. Также инженерная машина применяется при выполнении задач маскировки и имитации, определения грузоподъемности автодорожных мостов.

Эти универсальные машины, не имеющие аналогов в Вооруженных силах России, поступили в ракетные соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс". До 2020 года в соответствии с государственным контрактом соединения РВСН получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.