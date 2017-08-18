РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности машину инженерного обеспечения и маскировки
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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69
Источник: http://www.autocatalogue.ru/
ЦАМТО, 18 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности машину инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).
Именно на этой машине в Ивановской области апробировались новые приемы и методы по скрытию и имитации ракетных комплексов.
Надувные полногабаритные макеты военной техники можно увидеть почти на всех отечественных и зарубежных военно-технических салонах, но МИОМ действительно уникальна.
МИОМ – это не только новейшие технологии маскировки, но и инженерное обеспечение дежурства мобильных ракетных установок. В частности, обеспечивается выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости их расширение. С помощью такой техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, разграждение завалов. Также инженерная машина применяется при выполнении задач маскировки и имитации, определения грузоподъемности автодорожных мостов.
Эти универсальные машины, не имеющие аналогов в Вооруженных силах России, поступили в ракетные соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс". До 2020 года в соответствии с государственным контрактом соединения РВСН получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.08.2017
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