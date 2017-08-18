Инженерные войска представят новейшую и перспективную технику на форуме "Армия-2017"



Танковый мостоукладчик МТУ-72 Источник: http://mediacache.rugion.ru/ Танковый мостоукладчик МТУ-72 Источник: http://mediacache.rugion.ru/

ЦАМТО, 18 августа. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации на военно-техническом форуме "Армия-2017" представят более 40 образцов современных и перспективных средств инженерного вооружения.

На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" участники и посетители форума смогут ознакомятся со статической экспозицией инженерного вооружения, принятого и принимаемого на снабжение в 2017 году: войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1, модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, колесная дорожная бронированная машина КДБМ, мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000 и другие инженерные средства.

На динамическом показе специалисты инженерных войск в ходе розыгрыша тактических действий на озере "Комсомолец" (полигон "Алабино") продемонстрируют возможности инженерного вооружения.

Инженерно-саперными подразделениями будут показаны действия по ведению инженерной разведки и разминированию местности на подходах к водной преграде с применением инженерной разведывательной машины ИРМ и заряда разминирования ЗРП-2. Понтонные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2, оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М.

Также будут показаны практические действия расчета инженерной машины разграждения ИМР-З при проделывании проходов в завалах и расчета МТУ-72 по установке мостового перехода через противотанковый ров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.