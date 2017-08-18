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Российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос

21.08.2017 ТАСС 174 0
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Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)
Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Федор Юрчихин и Сергей Рязанский выполнили необходимые задачи и вернулись на борт МКС, сообщили в ЦУПе

КОРОЛЕВ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос, который длился 7,5 часов, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк", - рассказали в ЦУПе.

Изначально работа космонавтов в открытом космосе должна была длиться 6 часов 5 минут, однако ЦУП продлил выход за пределы МКС, поскольку космонавты не успели завершить работы по графику.

Это был первый выход в открытый космос российских космонавтов с февраля 2016 года.

Во время выхода космонавты испытали скафандр нового поколения "Орлан-МКС", забрали с поверхности МКС образцы, на которых были опробованы технологии ремонта космических конструкций, установили на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава и распределения в пространстве выбросов из сопел двигателей служебного модуля "Звезда". Помимо этого, они вручную произвели последовательный запуск наноспутников "ТС530-Зеркало", "Томск-ТПУ-120", двух наноспутников "Танюша-ЮЗГУ" и "ТНС-0 №2", а также взяли мазки для поиска микробных загрязнений поверхности станции.

Следующий выход в космос планировался на конец 2017 года. В настоящее время он перенесен на февраль 2018-го. Основная задача выхода - установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему "Луч".
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Луч МКСР
МКС
Наноиндустрия

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