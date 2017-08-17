Китайцы удивили броневиком, похожим на российский "Тайфун К"



Китайский бронеавтомобиль VP22

Источник: vestnik-rm.ru Китайский бронеавтомобиль VP22Источник: vestnik-rm.ru

Китайская корпорация Norinco в ходе проведения показных мероприятий по демонстрации бронетехники впервые показала бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.

Китайский бронеавтомобиль VP22 Источник: vestnik-rm.ru

Новинка китайского ВПК многим напомнила российскую бронемашину "Тайфун К", которая в настоящее время уже состоит на вооружении Российской армии и успешно применяется в ходе операции в Сирии.

Бронеавтомобиль Тайфун-К. Архивное фото Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К" Источник: http://rcforum.ru/

Как и машина из Набережных Челнов, изделие корпорации Norinco имеет колесную формулу 6х6. Другие компоновочные решения также похожи на российские. Конечно, имеются и различия. Например, лобовая часть кабины "Тайфуна", по мнению военных экспертов, лучше защищена.

Также создается впечатление, что ходовая нашего бронеавтомобиля более мощная, чем китайская.

Китайский бронеавтомобиль VP22 Источник: vestnik-rm.ru

Китайский бронеавтомобиль VP22 Источник: vestnik-rm.ru

Китайский бронеавтомобиль VP22 Источник: vestnik-rm.ru

К сожалению, более детально сравнить VP22 и "Тайфун К" пока невозможно, подробные технические характеристики машины из КНР пока не обнародованы.

Роман Катков