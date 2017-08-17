Индия одобрила закупку у Украины двух турбин для фрегатов
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Нью-Дели. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Money Sharma
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг - РИА Новости, Инсаф Басиров. Комиссия по оборонным закупкам Индии в четверг одобрила закупку у Украины двух комплектов газовых турбин для фрегатов проекта 11356 за 76 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Индии.
"Комитет (по оборонным закупкам) сегодня одобрил закупку газовых турбин у Украины для фрегатов, которые строятся в России. Сумма контракта - 4,9 миллиарда рупий (76 миллионов долларов)" - заявил собеседник агентства.
По его словам, турбины будут переданы России для установки на строящиеся там фрегаты. Отвечая на вопрос, решен ли вопрос относительно силовых установок для двух оставшихся фрегатов, которые будут строить в Индии, он ответил, что этот вопрос будет решаться позже по мере выполнения контракта.
Россия и Индия подписали соглашение по поставке фрегатов проекта 11356 в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа. Соглашение предполагает строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях.
Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. О том, что Индия самостоятельно купит силовые установки у Украины, в октябре прошлого года заявил Маонхар Паррикар, возглавлявший в то время министерство обороны Индии.
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17.08.2017
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