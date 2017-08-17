В РКК "Энергия" к ноябрю надеются завершить эскизный проект новейшей российской ракеты-носителя "Союз-5"
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Генеральный директор "РКК "Энергия" Владимир Солнцев на пресс-конференции, посвященной подписанию сделки по проекту "Морской старт"
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
Королев. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует через два месяца завершить эскизный проект новейшей российской ракеты-носителя "Союз-5", заявил генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.
"Эскизный проект планируется завершить к ноябрю", - сказал он в четверг журналистам.
В.Солнцев напомнил, что планируемые сроки создания ракеты составляют пять лет.
Ранее РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком новой ракеты.
По данным РКК, предполагается, что проектируемая российская ракета-носитель "Союз-5" грузоподъемностью около 17 тонн будет максимально адаптирована также под пуски с плавучего космодрома "Морской старт", а впоследствии - и с космодрома Восточный.
Новая ракета-носитель может использоваться для выведения перспективного транспортного корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту: в 2022 году его планируется запустить в беспилотном варианте, а в 2024 году - уже с экипажем.
В перспективе основные элементы и технологии ракеты-носителя "Союз-5" могут быть использованы для создания носителя сверхтяжелого класса.
Космический ракетный комплекс включает в себя ракету-носитель среднего класса, разгонный блок типа ДМ, а также модернизируемую наземную инфраструктуру.
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17.08.2017
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