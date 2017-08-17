Корпорация "Иркут" с 2019 года готова выпускать 30 самолетов МС-21 ежегодно
|
|
Салон лайнера МС-21
Источник: Ростех
Корпорация "Иркут" вместе с участниками кооперации по сборке новейшего среднемагистрального самолета МС-21 готова с 2019 года выпускать 30 машин ежегодно, для выхода на плановые объемы (70 машин в год) необходимо решить вопрос с приобретением оборудования. Об этом сообщил в четверг на совещании по развитию гражданской авиации президент корпорации Олег Демченко.
"Мы готовы к выпуску 30 самолетов в год. Здесь все понятно, и мы знаем, как это сделать. Но в плане 70 самолетов в год - необходимо рассмотреть вопрос о покупке оборудования", - сказал он.
При этом Демченко подчеркнул, что производственные мощности позволяют выйти на такой показатель. "Я не вижу к этому препятствий", - отметил он.
Глава корпорации напомнил, что, согласно графику, в 2019 году запланирован выпуск 30 единиц МС-21, а в 2020-2023 годах - 70 самолетов. Сейчас "Иркут" выпускает порядка 60-65 самолетов Су и Як.
|
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Дмитрий Рогозин провел совещание по программе МС-21
20.07.2017 ОАК представила руководству страны ключевые авиационные программы корпорации
21.06.2017 Глава корпорации "Иркут" заявил о переговорах по поставкам 120 самолетов МС-21
29.05.2017 Новый пассажирский лайнер МС-21-300 совершил первый полет
03.10.2016 Победителем конкурса "Авиастроитель года" в двух номинациях стала корпорация "Иркут"
08.09.2016 Поставки для ВКС РФ
01.07.2016 Так полетим
20.06.2016 Заказы авиакомпаний – ключ к успеху МС-21