Дмитрий Рогозин провел совещание по программе МС-21



Дмитрий Рогозин

Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский Дмитрий РогозинИсточник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин на заводе ПАО "Корпорация "Иркут" ознакомился с производством самолетов МС-21 и провел рабочее совещание.

На совещании с докладами о ходе выполнения программы выступили Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь и Президент ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко. Генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Артюхов сообщил о ходе разработки двигателя ПД-14, который в перспективе будет установлен на самолет МС-21.

Дмитрий Рогозин задал вопрос об объемах серийного выпуска самолетов МС-21. Юрий Слюсарь заявил: "Наша цель - к 2024 году выйти на производство 70 лайнеров в год". Олег Демченко добавил: "С точки зрения оснащения производства, все в порядке: и мощности, и площади позволяют нам выйти на эти объемы выпуска".

Первый опытный самолет МС-21-300, поднявшийся в небо 28 мая 2017 г., готовится ко второму этапу заводских летных испытаний. По результатам первых полетов корректируется программное обеспечение. На самолете монтируются тензометрические датчики, которые позволят точно измерять нагрузки на конструкцию в ходе последующих заводских и сертификационных испытаний.

На втором опытном самолет МС-21-300, предназначенном для проведения летных испытаний, ведется монтаж систем. Еще три опытных самолета МС-21-300 находятся в разных стадиях производства.

Справка по программе МС-21

Опытный самолет МС-21-300 выполнил девять полетов по программе заводских доводочных испытаний, стартовавших 28 мая 2017 г. В ходе первого этапа испытаний успешно выполнен комплекс следующих работ:

исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси;

определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей;

испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле;проверена работоспособность самолетных систем.

Конструкторы Инженерного центра ПАО "Корпорация "Иркут" (головного разработчика и исполнителя программы МС-21), специалисты летно-испытательного подразделения ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" и предприятий-смежников ведут обработку полученной информации. Анализ первых результатов испытания подтверждает правильность основных конструкторских решений.

В настоящее время первый самолет МС-21-300 находится в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". На самолете параллельно проводятся следующие работы:

корректировка программного обеспечения по результатам первого этапа заводских доводочных испытаний;

подготовка к калибровке тензометрических датчиков.

После завершения тензоградуировки начнется второй этап заводских доводочных испытаний.

Второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний, находится в цехе окончательной сборки ИАЗ. Завершена стыковка планера, ведется монтаж систем. Еще три опытных самолета МС-21-300 находятся в разных стадиях постройки.

Самолет МС-21-300, предназначенный для проведения статических испытаний, находится в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского.

Тензометрические исследования

Цель тензометрических исследований: подготовить самолет к новому этапу испытаний, в частности, летно-прочностных, в ходе которых будут определены фактические нагрузки, действующие на самолет в полете.

Сравнение расчетных и фактических нагрузок позволит доказать правильность исходных данных для проектирования самолета.

Силы и моменты, возникающие в узлах и агрегатах планера, измеряются миниатюрными тензометрическими датчиками. Всего их свыше пятисот. Они наклеиваются на фюзеляж, крыло, вертикальное и горизонтальное оперение, а также на шасси. В зависимости от конструкции конкретного узла, тензодатчики могут размещаться внутри планера или снаружи.

После монтажа системы тензоизмерений проводится ее наземная градуировка, обеспечивающая точность измерений в полете. Узлы и агрегаты планера на земле подвергаются воздействию заранее известными комбинациями нагрузок, при этом показания датчиков сравниваются с эталонными.

Подготовка к тензометрическим исследованиям - это длительная и кропотливая работа, занимающая несколько недель.

Модернизация отрасли

Летные испытания и постройка новых опытных самолетов подтверждают работоспособность сформированной научно-производственной кооперации.

В рамках программы МС-21 в России проведено техническое перевооружение предприятий ОАК и созданы новые центры компетенций в сфере высоких технологий. Планируется их использование и развитие в ходе реализации перспективных проектов.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 - российские предприятия.

Компания "АэроКомпозит" разрабатывает и выпускает изделия из полимерных композиционных материалов. В Ульяновске по уникальной запатентованной в России технологии вакуумной инфузии производится крыло самолета МС-21. В Казани на новых производственных мощностях выпускаются композитные элементы механизации крыла.

Интеграцию авионики самолета МС-21 ведет вновь созданное предприятие "ОАК-центр комплексирования".

В ходе выполнения программы МС-21 в рамках ОАК реализована новая индустриальная модель, нацеленная на создание высокопроизводительных специализированных производственных мощностей.

После проведенного технического перевооружения ульяновский завод "Авиастар-СП" освоил производство отсеков и панелей самолета МС-21, а также сборку оперения.

На воронежском заводе "ВАСО" созданы производственные мощности по изготовлению композиционных узлов и деталей из стеклопластика, а также пилонов двигателей.

На заводе корпорации "Иркут" установлено современное обрабатывающее и контрольное оборудование, обеспечивающее высокое качество изготовления деталей и узлов. Введена в строй автоматизированная сборочная линия, позволяющая стыковать агрегаты планера с исключительной точностью.

В интересах программы МС-21 развита и усовершенствована стендовая база, обеспечивающая наземные испытания новой авиационной техники.

Выполнение программы МС-21 позволило сохранить и развить в России научную, конструкторскую и производственную базу для перспективных авиационных проектов.

Цифровые технологии

МС-21 - первый в нашей стране магистральный пассажирский самолет, который изначально разрабатывался исключительно на базе цифровых технологий.

Учитывая масштаб программы МС-21, впервые в отечественном авиастроении была построена распределенная информационная среда, объединяющая конструкторские и производственные площадки.

Ядро этой среды - единая для всех участников программы база данных, содержащая конструкторскую, технологическую и иную документацию по самолетам семейства МС-21. База данных содержит полную информацию о самолете, его точную электронную модель.

Обмен информацией с базой данных осуществляется по высокоскоростным защищенным каналам связи. Все ключевые элементы дублированы и сохраняют работоспособность даже при отключении электропитания.

К базе данных подключены основные участники кооперации, включая Инженерный центр им. А.С.Яковлева, ИАЗ, Ульяновский и Воронежский филиалы ПАО "Корпорация "Иркут", заводы "Авиастар-СП" и ВАСО, "АэроКомпозит". Единая информационная среда обеспечивает защищенный обмен информацией с другими участниками программы МС-21 в России и за рубежом.

Созданная аппаратная и программная инфраструктура, а также опыт ее построения и эксплуатации могут быть использованы в новых авиационных проектах.

МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения

МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

Головной исполнитель программы МС-21 - ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав ПАО "ОАК").

Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.

Для пилотов самолетов разработана инновационная эргономичная кабина.

Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.

Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 - свыше 30% - уникальна для этого класса лайнеров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей - PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 % по сравнению с аналогами.

Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи. Заказавшие самолеты лизинговые компании подписывают контракты и соглашения с авиакомпаниями-эксплуатантами.