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Индия и Россия завершают переговоры по постройке фрегатов в Калининграде

18.08.2017 РИА Новости 82 0
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Фрегат Trikand
Третий фрегат для индийских ВМС Trikand (Лук) на торжественной церемонии спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, сообщил журналистам посол Индии в РФ Панкадж Саран.

Ранее со ссылкой на дипломата РИА Новости сообщили, что Индия может начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в ближайшее время.

"В прошлом году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры - технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", - сказал посол.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля - Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999-2004 годах.

"Проект абсолютно уникален, потому что мы на Гоа будем строить один из фрегатов, это часть договоренностей. Думаю, мы поддержим предложения от господина посла о возможности заключения соглашения между нашими регионами. Будем над этим работать, потому что и культурные, и экономические связи у нас уже очевидно установились и только наращиваются", - сказал врио губернатора области Антон Алиханов.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11356 Буревестник

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