Президент Венесуэлы Николас Мадуро укрепляет власть с опорой на вооруженные силы

Как пишет Amanda Lapo в статье "Divide and rule: Maduro’s relationship with Venezuela’s armed forces", опубликованной на сайте Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), в конце июля 2017 года в Венесуэле были проведены выборы в новое Учредительное собрание. Президент Николас Мадуро инициировал это голосование в попытке укрепить свою власть, изменив конституцию, и в то же время снизить роль Национальной ассамблеи, в которой доминирует оппозиция. В спорном голосовании, сопровождавшемся ожесточенными столкновениями и крупномасштабными протестами, венесуэльский народ избрал новую ассамблею с 41,53% явкой по данным правительства (12% - согласно данным оппозиции). Параллельно Мадуро пытается закрепить свою позицию, завоевывая поддержку ключевой группы интересов - вооруженных сил страны.

Танки Т-72Б1В венесуэльской армии на военном параде в честь Дня независимости Венесуэлы. Каракас, 05.07.2017 (c) dambiev.livejournal.com

В условиях нынешних потрясений и широкомасштабного насилия в Венесуэле Мадуро вновь подчеркнул роль вооруженных сил в качестве гарантов безопасности, заявив на параде в честь 206-го Парада Независимости 5 июля 2017 года, что "единство и верность вооруженных сил является единственным ключом к миру". Когда Мадуро теряет популярность, поддержка со стороны вооруженных сил имеет решающее значение для его политического выживания. На протяжении всего срока своего пребывания в должности Мадуро стремился обеспечить эту поддержку, систематически предоставляя экономические выгоды и возможности для ВС.

Растущие бизнес-интересы

С самого начала своего президентства Мадуро покровительствовал высшим эшелонам вооруженных сил, отчасти за счет расширения участия военных в бизнесе. Например, в период между 2013 и 2017 годами министерство обороны Венесуэлы создало 12 новых военных оборонных компаний, в том числе Военную компанию горнодобывающей промышленности и нефтегазовой промышленности, гарантирующую доходы вооруженных сил от нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов. Совсем недавно реализация в апреле "Плана Замора", которая увеличила присутствие военных на улицах Венесуэлы, предоставила вооруженным силам прямой контроль над распределением основных товаров и услуг, таких как продукты питания и медицина.

Увеличив участие военных в экономике, Мадуро в период между 2013 и 2016 годами консолидировал свое политическое влияние, выдвинув десять бывших офицеров в качестве министров. В июне 2017 года Мадуро переформировал весь комитет начальников штабов и назначил новых командиров для всех восьми стратегических регионов (военных округов).

Назначая лояльных людей в высшие эшелоны, президент пытается уменьшить разногласия в вооруженных силах. Как сообщают несколько новостных изданий, инакомыслие, по-видимому, широко распространено среди низших чинов. Согласно одному из отчетов, с начала антиправительственных протестов в апреле 2017 года 123 младших офицера были задержаны и обвинялись в неповиновении, измене или краже. Мадуро взял на вооружение метод кнута и пряника, восхваляя "лоялистов" и жестоко наказывая "предателей".

Усиление армии

Одновременно Мадуро объявил о намерениях расширить Национальную гвардию, Национальную полицию и Боливарианскую милицию. Согласно правительственному плану, первые две организации будут составлять по 20 000 человек каждая, а добровольческое ополчение (милиция) должно охватить 500 000 вооруженных мирных жителей. В 2016 году, по указу президента, правительство инициировало процесс предоставления военизированным группам роли по охране правопорядка. Сообщается, что одна из этих групп, известная как motorisados, поддерживала Национальную гвардию во время столкновений в Каракасе в период с апреля по май этого года. Расширяя силы внутренней безопасности и добровольное ополчение, Мадуро пытается расширить свою базу поддержки. Действительно, численность Боливарианской милиции превосходит сравнительно небольшие, но хорошо оснащенные вооруженные силы.

В то же время вооруженные силы Венесуэлы получили большую выгоду от щедрых оборонных программ Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Несмотря на то, что в 2016 году произошло беспрецедентное сокращение экономики, при инфляции на 254,9% и сокращении бюджета на 56%, Венесуэла за последние семь лет выделила 1,41% ВВП на оборону. В период с 2011 по 2015 год страна занимает восемнадцатое место в мире по расходам на военные закупки. Присутствие на июльском военном параде импортной современной китайского и российской военной техники, такой как танки Т-72Б1, легкие танки VN16, истребители Су-30МК2В и системы противовоздушной обороны С-300ВМ ("Антей-2500") четко отражает усилия правительства по укреплению военного потенциала и морального духа.

Тем не менее политическая ситуация в Венесуэле остается непредсказуемой. Министерство финансов США наложило санкции на Мадуро через день после выборов 30 июля, заморозив его активы под юрисдикцией США, осудив "усилия Мадуро по подрыву демократии и верховенства закона в Венесуэле" и призвав тех, кто избран в Национальное учредительное собрание, не вступать в должность. Дальнейшая внутренняя нестабильность и международное давление могут усилить разлад вооруженных силах и в военно-гражданских отношениях.