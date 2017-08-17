Новый британский авианосец Queen Elizabeth прибыл в Портсмут

16 августа 2017 года к месту своего постоянного базирования в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут прибыл проходящий испытания головной новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth. Корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 26 июня 2017 года из Розайта. Queen Elizabeth, являющийся самым большим кораблем британского флота в истории (проектное полное водоизмещение 70600 тонн), стал и самым крупным боевым кораблем, когда-либо прибывавшим в Портсмут.

Прибытие нового британского авианосца R 08 Queen Elizabeth в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут 16.08.2017. На переднем плане видны эскадренный миноносец D 34 Diamond типа 45 и корабль-музей Victory. Штатный экипаж линейного корабля Victory в период его пребывания в составе флота был больше по численности, чем штатный экипаж авианосца Queen Elizabeth без учет авиагруппы (с) www.facebook.com/ukdefencejournal

Строительство авианосца Queen Elizabeth осуществлялось с 2009 года консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой корабля из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, приватизированная в 1997 году). В состав Aircraft Carrier Alliance входят также Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird (эти три компании, наряду с Вabcock Marine, изготавливают секции корпуса). Церемония крещения корабля была произведена 4 июля 2014 года, а 17 июля 2014 года авианосец был выведен из строительного сухого дока розайтской верфи.

Испытания вертолетов на корабле были начаты уже в июле 2017 года. Испытания палубных самолетов F-35B на авианосце будут начаты в конце 2018 года, и достижение кораблем и авиагруппой начальной боеготовности сейчас ожидается в 2021 году, а полной боеготовности - не ранее 2023 года. Штатный состав авиагруппы корабля в "океанском" варианте должен составлять 24 истребителя F-35B, девять противолодочных вертолетов Merlin и четыре или пять вертолетов Merlin в варианте ДРЛО.

После вывода Queen Elizabeth из строительного дока Вabcock Marine в Розайте в том же доке с конца 2014 года ведется сборка второго корабля - R 09 Prince of Wales, секции которого изготавливаются с 2011 года. Второй авианосец, предположительно, будет выведен на заводские ходовые испытания в 2019 году.

Прибытие нового британского авианосца R 08 Queen Elizabeth в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут 16.08.2017 (с) www.facebook.com/ukdefencejournal

Прибытие нового британского авианосца R 08 Queen Elizabeth в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут 16.08.2017 (с) ВМС Великобритании и www.thetimes.co.uk