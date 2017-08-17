Первый вертолет UH-60А+ Black Hawk для ВВС Афганистана

Как было сообщено 15 августа 2017 года на странице в www.facebook.com операции НАТО "Resolute Support" в Афганистане, завершены работы по ремонту, модификации, подготовке и испытаниям первого американского многоцелевого вертолета Sikorsky UH-60А+ Black Hawk, предназначенного для передачи ВВС Афганистана. Передача должна быть произведена конце сентября вместе с тремя другими однотипными вертолетами, работы над которыми завершаются. Четыре передаваемых вертолета будут использованы для подготовки афганского личного состава на данный тип.

Первый модифицированный американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60А+ Black Hawk, предназначенный для передачи ВВС Афганистана. 15.08.2017 (с) www.facebook.com/ResoluteSupport

Напомним, что, как уже сообщалось, США в рамках программы Afghan Aviation Transition Plan (AATP) планируют поставить ВВС Афганистана из наличия американской армейской авиации 159 модернизированных многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk (дорабатываемых в вариант UH-60A+) для замены наличного парка ранее приобретенных для Афганистана в России вертолетов Ми-17В-5.

На 2017 финансовый год США предварительно выделили 814 млн долл для поддержки ВВС Афганистана, и планировалось. что этих средств будет достаточно для ремонта, модернизации и подготовки первых 53 вертолетов UH-60A+ для Афганистана. В дальнейшем по ААТР предусматривается выделение дополнительных средств для поставки примерно 30 вертолетов в год. Фактические поставки вертолетов в строевые части ВВС Афганистана должны были быть начаты в начале 2019 года, при этом первые четыре упомянутых UH-60A+ должны были быть доставлены в Афганистан уже осенью 2017 года для подготовки афганского личного состава.

Ранее на средства американскогоф инансирования через АО "Рособоронэкспорт" для ВВС Афганистана в России были закуплены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки, однако парк этих вертолетов сокращается из-за боевых потерь, аварий, физического износа и неквалифицированного обслуживания афганским составом. Так, в декабре 2016 года командущий 207-м корпусом афганской армии генерал Моджахеддин Гора погиб в результате катастрофы вертолета Ми-17, вызванной, согласно официальному заключению, неправильным техническим обслуживанием. На ноябрь 2016 года в ВВС Афганистана оставалось 47 "новых" вертолетов Ми-17, а на апрель 2017 года - 46, из которых 18 были в нелетном состоянии как ввиду выхода из строя, так и прохождения планового ремонта (номинально общее количество вертолетов семейства Ми-8/17 всех модификаций в ВВС Афганистана на конец 2016 года составляло 78). Поскольку серьезные формы обслуживания и ремонта Ми-17 производятся за пределами Афганистана, вынуждая надолго выводить машины из эксплуатации, это и дальше сокращает численность их парка, и, как ожидается, к середине 2018 года она может упасть до критически низкого уровня, когда летными могут вообще не остаться ни одного вертолета. На апрель 2017 года ВВС Афганистана располагали 68 летчиками для Ми-17, но 35 из них были инструкторами, не принимавшими участие в боевых действиях на регулярной основе.

Представители министерства обороны США утверждают, что переучивание летчика Ми-17 на UH-60A займет всего 12 недель, а подготовка нового летчика "с нуля" - от 9 до 13 месяцев, в зависимости от начального уровня знания английского языка курсантом. Наличие 35 афганских летчиков-инструкторов теоретически дает возможность подготовить до 100 новых летчиков UH-60A в течении года.

Афганистану будут передаваться вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов из состава армейской авиации США, которые при этом будут модернизированы в вариант UH-60A+, включая, в частности, установку новых более мощных двигателей - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.

Идея замены Ми-17 в афганских ВВС на UH-60A встречает многочисленную критику как в самих США, так и среди афганских военных. Отмечается, что с учетом того, что афганский личный состав с трудом справляется с обслуживанием Ми-17, обслуживание вертолетов другого типа западного производства может составить для него еще большую проблему. Стоимость обслуживания также возрастет еще более. Эксплуатация вертолетов UH-60A+ в ВВС Афганистана потребует присутствия увеличенного числа американских инструкторов и технических специалистов.

Вертолет Ми-17В-5 является более грузоподъемным, поднимая в афганских условиях до 9000 фунтов полезной нагрузки и имея удобную широкую кормовую грузовую дверь или рампу. UH-60A+ будет способен принимать лишь 2300 фунтов груза, и имеет лишь бортовые двери. Кроме того, вертолеты Ми-17 оснащены вооружением, прежде всего в виде 57-мм и 80-мм НАР, и активно используются в Афганистане в качестве ударных машин. В течении 2016 года вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана применяли вооружение 623 раза - почти столько же, сколько считающийся основным ударным вертолетом афганской авиации MD Helicopters MD-530F (662 раза). В период с 1 июня по 30 ноября 2016 года вертолеты Ми-17 выполнили более 80 процентов всех действий ВВС Афганистана по непосредственной авиационной поддержке афганских войск, согласно отчету Пентагона. UH-60A штатно не оснащен ударным вооружением, хотя сейчас заявляется, что "до 60 вертолетов". планируемых к поставке Афганистану, будут дополнительно оснашены вооружением, включая пусковые установки НАР, и, даже, возможно, управляемых ракет.