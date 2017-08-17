КРЭТ подпишет ряд важных соглашений в рамках форума АРМИЯ-2017 и представит новейшие образцы техники и перспективные разработки
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Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
Источник: http://www.kret.com/
Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) намерен подписать ряд важных соглашений в рамках международного военно-технического форума АРМИЯ-2017, в том числе, с Министерством Обороны Российской Федерации. На стенде КРЭТ в павильоне ГК Ростех будут представлены новейшие образцы бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и перспективные разработки. Там же будет размещен интерактивный комплекс визуализации боевого применения оружия будущего для отработки элементов искусственного интеллекта. Посетители смогут принять участие в моделировании эпизодов боевых действий.
На открытой площадке форума концерн представит новейшие наземные комплексы РЭБ, которые прошли «обкатку» в ВС России, участвовали в боевой работе в Сирии. Это – самые надежные средства защиты от высокоточного оружия, в первую очередь, воздушно-космического. В 2017 году МО разрешило их поставки на экспорт.
КРЭТ готовит обширную деловую и научно-техническую программу. Концерн выступит организатором ряда конференций и круглых столов с участием российских и зарубежных заказчиков военной техники, представителей НИИ и производственных предприятий. Мероприятия пройдут под руководством генеральных конструкторов по всем направлениям деятельности концерна. Цель – выработка ключевых направлений развития и совершенствования военной техники.
«На международном военно-техническом форуме Армия-2017 КРЭТ планирует максимально использовать возможности выставки для организации комплекса работ, направленных на создание и определение перспектив развития новой военной техники с выработкой конкретных решений в этой области», - подчеркивает первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.
На стенде КРЭТ будет представлена продукция 21 предприятия, входящих в состав концерна. Международный военно-технический форум АРМИЯ-2017 пройдет 22 - 27 августа 2017 года в городе Кубинка Московской области.
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17.08.2017
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