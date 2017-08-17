Минобороны РФ в 2016 году сэкономило 14 млрд рублей бюджетных средств



Министерство обороны России

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Министерство обороны РоссииИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Министерство обороны России в рамках программы "Эффективная армия" сэкономило 14,2 млрд рублей из бюджета, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Общий экономический эффект от действия программы составил не менее 36,7 млрд рублей.

"Она (программа. — RNS) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет снижения трудоемкости и энергоемкости процессов, экономии людских, материальных и временных ресурсов и совершенствование процессов управления и логистики", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Эффективная армия" предполагает внедрение современных информационных технологий, оптимизацию использования ресурсов и повышение социальной защиты сотрудников ведомства.