Госдеп США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины



Флаги США и Украины. Источник: glavred.info Флаги США и Украины. Источник: glavred.info

Государственный департамент США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины, следует из материалов, опубликованных на портале Federal Business Opportunities.

В список товаров для поставки на Украину вошли учебные пистолеты, патроны и защитное обмундирование. Срок окончательного рассмотрения заявок по тендеру — 22 августа текущего года.