Госдеп США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины
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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info
Государственный департамент США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины, следует из материалов, опубликованных на портале Federal Business Opportunities.
В список товаров для поставки на Украину вошли учебные пистолеты, патроны и защитное обмундирование. Срок окончательного рассмотрения заявок по тендеру — 22 августа текущего года.
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17.08.2017
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