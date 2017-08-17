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"Кронштадт" представит на форуме "Армия-2017" подводных боевых роботов

18.08.2017 RNS 77 0
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Компания «Кронштадт Технологии»
Компания «Кронштадт Технологии»
Источник: http://www.krontech.ru/

Группа "Кронштадт" представит на военно-техническом форуме "Армия-2017" робототехнические комплексы различного назначения, сообщает пресс-служба компании.

"На стенде компании будут представлены новейшие решения компании для эффективного выполнения задач силовыми структурами и ведомствами, в том числе воздушные, наземные, надводные и подводные робототехнические комплексы для военных и гражданских заказчиков", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Кроме того, будут представлены комплексные решения для боевой подготовки, боевого слаживания подразделений и отработки межвидового взаимодействия, а также экипажные и стрелковые тренажеры; тренажеры операторов и расчетов робототехнических комплексов.

Часть экспозиции будет посвящена целевым нагрузкам для беспилотных летательных аппаратов, а также системам связи и системам управления робототехническими комплексами.

Группа "Кронштадт" является разработчиком беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета. На авиавыставке МАКС-2017 компания презентовала тяжелый беспилотник "Орион" массой свыше 1 тонны. Компания анонсировала планы по созданию беспилотников массой 7 тонн.

В России пока нет серийно выпускаемых беспилотников большой размерности. Такие аппараты серийно выпускают только США, Израиль и Китай.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
РТК

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